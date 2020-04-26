هل ينتهي كابوس كورونا في الصيف؟.. "الصحة العالمية" تعلق

وأضافت: "وقد انتشر بالفعل في بلدان ذات مناخ حار وأخرى ذات مناخ بارد وجاف".
ونصحت "الصحة العالمية" باتباع احتياطات الوقاية أينما يعيش الشخص ومهما كان المناخ.
أشعة الشمس لا تحمي من كورونا
أعلن القائم بأعمال مديرية العلوم والتكنولوجيا بوزارة الأمن الداخلي الأمريكية وليام براين، أن باحثين تابعين للحكومة الأمريكية توصلوا إلى أن فيروس كورونا يعيش بشكل أفضل في الأماكن المغلقة والأجواء الجافة، ويضعف مع ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة، خصوصًا عندما يتعرض لأشعة الشمس.
وأوضحت منظمة الصحة العالمية، عبر صفحتها الرسمية على "تويتر"، أن تعريض نفسك لأشعة الشمس أو لدرجات حرارة أعلى من 25 درجة مئوية، لا يساعد على الوقاية من مرضد "كوفيد 19".
وذكرت، أن الشخص قد يصاب بمرض كوفيد 19، مهما كان الطقس مشمسا أو حارا، مضيفةً: "لقد أبلغت بلدان ذات طقس حار عن حالات إصابة بمرض كوفيد-19".
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