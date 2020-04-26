هل ينتهي كابوس كورونا في الصيف؟.. "الصحة العالمية" تعلق

12:58 ص | الإثنين 27 أبريل 2020
منظمة الصحة العالمية

منظمة الصحة العالمية

كتب: لمياء محمود

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تساؤلات كثيرة دارت خلال الفترة الأخيرة خاصة مع قرب دخول فصل الصيف، وحول إمكانية انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الطقس الحار.

وقالت دراسة فرنسية إن درجات الحرارة المرتفعة تقضي على الفيروس وتجعله غير نشط، وهو الأمر الذي ردت عليه منظمة الصحة العالمية.

ونشرت "الصحة العالمية" عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، بيانا قال فيه: "هل تعلم: يستطيع فيروس كورونا أن يعيش في المناخ الرطب والحار على السواء".

وأضافت: "وقد انتشر بالفعل في بلدان ذات مناخ حار وأخرى ذات مناخ بارد وجاف".

ونصحت "الصحة العالمية" باتباع احتياطات الوقاية أينما يعيش الشخص ومهما كان المناخ.

أشعة الشمس لا تحمي من كورونا 

أعلن القائم بأعمال مديرية العلوم والتكنولوجيا بوزارة الأمن الداخلي الأمريكية وليام براين، أن باحثين تابعين للحكومة الأمريكية توصلوا إلى أن فيروس كورونا يعيش بشكل أفضل في الأماكن المغلقة والأجواء الجافة، ويضعف مع ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة، خصوصًا عندما يتعرض لأشعة الشمس.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية، عبر صفحتها الرسمية على "تويتر"، أن تعريض نفسك لأشعة الشمس أو لدرجات حرارة أعلى من 25 درجة مئوية، لا يساعد على الوقاية من مرضد "كوفيد 19".

وذكرت، أن الشخص قد يصاب بمرض كوفيد 19، مهما كان الطقس مشمسا أو حارا، مضيفةً: "لقد أبلغت بلدان ذات طقس حار عن حالات إصابة بمرض كوفيد-19".

كورونا يتحمل درجات الحرارة المرتفعة 

كشفت دراسة جديدة أن فيروس كورونا المستجد، قد يكون قويًا بما يكفي ليتحمل درجات الحرارة المرتفعة، ولا يموت بسببها. 

وتوصل الباحثون في جامعة "إيكس مرسيليا" في فرنسا، بعد إجراء بحث تضمن وضع خلايا من القرد الأخضر الأفريقي مصابة بكورونا في غرفة درجة حرارتها 60 درجة مئوية، أن الفيروس لا يموت في درجات الحرارة المرتفعة.

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