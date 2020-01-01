بينها ثبات درجات الحرارة.. طبيب صيني يكشف معايير التعافي من كورونا

أكد طبيب صيني من مدينة "ووهان"، أن المرضى المتعافين من فيروس كورونا "كوفيد-19"، يجب أن يستوفوا معايير معينة للخروج من المستشفى، إلى جانب خضوعهم لمراقبة طبية لمدة أسبوعين قبل أن يسمح لهم بالعودة إلى منازلهم، بحسب "روسيا اليوم".

وصرح تشنج تشن شون، مدير قسم طب الجهاز التنفسي والعناية الحرجة بمستشفى تشونجنان لجامعة ووهان، بؤرة ظهور جائحة كورونا، أن معايير التعافي النهائي تتمثل في التالي:

- بقاء درجة حرارة الجسم طبيعية لأكثر من ثلاثة أيام.

- تحسن أعراض الجهاز التنفسي بشكل ملحوظ.

- تصوير رئوي يظهر امتصاصا كبيرا للآفات النضحية الحادة، وأن تكون نتائج اختبار البلغم ومسحات البلعوم الأنفي وعينات أخرى في الجهاز التنفسي سلبية في اختبارين متتاليين للحمض النووي، مع فترة زمنية بين أخذ العينات لا تقل عن 24 ساعة.

وأضاف: "معايير الخروج لا تتوافق مع مبدأ علاج الالتهاب الرئوي فقط، ولكنها تتوافق أيضا مع متطلبات إدارة الأمراض التنفسية المعدية".

وأشار تشنج، إلى أنه يتعين على المرضى الذين خرجوا من المستشفى الخضوع لملاحظة طبية لمدة 14 يوما في مواقع العزل، وإجراء اختبار الحمض النووي مرة أخرى قبل عودتهم إلى منازلهم.