مصممة "مج صاحبة السعادة": تفاجأت لما شوفته في إعلان

05:15 م | الأحد 26 أبريل 2020
صاحبة السعادة

صاحبة السعادة

كتب: فادية إيهاب

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بـ"مج" يحمل صورة شخصيتها الشهيرة "زعلول" والتي جسدتها في مسلسل "بكيرة وزغلول"، طلت الفنانة إسعاد يونس بمشهد داخل إعلان لإحدى شركات الاتصالات بمناسبة شهر رمضان 2020، يحمل عنوان "عزوتنا ملايين" بصوت الفنانة شيرين عبد الوهاب، والذي جرى تصويره وفق الإجراءات الاحترازية الوقائية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، مركزا على أهمية العزل الاجتماعي. 

"الكوب" الشهير الذي ظهرت به صاحبة السعادة ممسكاه بيدها، صنع وتصميم فتاة مصرية تقدمت به خلال إحدى مسابقات الرسم عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، لتشاهده إسعاد يونس وتعجب به.

" شاركت على جروب ارسم.. وكان التحدي الأسبوعي عن شخصية بكيزة وزغلول".. من هنا بدأت منة عادل، الفتاة الثلاثينية، حديثها لـ"الوطن" وكشفها تفاصيل تصميم كوب صاحبة السعادة الشهير. 

في البداية لم تشارك "منة" في المسابقة رغم إنهائها الرسمة على الورق، لكن مع تمديد المسابقة أسبوع أخر وإبلاغهم تواجد الفنانة إسعاد يونس معهم على "جروب ارسم"، قررت الفتاة الثلاثينية المشاركة لكنها بعدما نفذت رسمتها على "كوب"، معتمدة على مجموعة من الأدوات هي "صلصال حراري، المج بورسلين حراري، أدوات نحت وتشكيل مختلفة". 

وبعدما أنهت منة عادل، التي تعمل في تصميم قطع "الهاند ميد"، قامت بنشر صورة عملها على "جروب ارسم"؛ لتلقى إعجابا من صاحبة السعادة، ثم اتصالا من مسؤولة السوشيال ميديا لصاحبة السعادة. 

ومع إعجاب صاحبة السعادة بتصميم "منة" قبل شهر ونصف، قررت الأخيرة إرساله لها عبر الشحن نظرا لأنها تقطن في محافظة بورسعيد، لكن بعدما أجرت عليه بعض التعديلات. 

"في البداية المج أتحرق مني بعد ما خد وقت 4 أيام وزعلت.. لكن بمساعدة زوجي صممت واحد جديد في 3 ساعات".. هذه العقبة لم تمنع منة عادل من استكمال تصميمها، مقدمة نصيحة للجميع: "محدش يتردد لحظة اشتغلوا". 

وبعد شهر ونصف من إرسال منة "المج" لصاحبة السعادة، تفاجأت باتصال هاتفي من مسؤولة السوشيال ميديا تخبرها بأن الفنانة إسعاد يونس استخدمت هديتها خلال إعلان لإحدى شركات الاتصالات نظرا لإعجابها به. 

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