اليوم الثالث من رمضان.. اختبر معلوماتك بـ10 أسئلة دينية

في اليوم الثالث من رمضان، يعمل الكثيرين على التقرب من الله بكافة الطرق سواء بقراءة القرآن أو الدعاء أو الصلاة، كما يسعون لمعرفة بعض المعلومات الدينية الجديدة في مختلف الأمور.

وتقدم "الوطن"، في سلسلة من عدة حلقات تنشر يوميا خلال شهر رمضان، 10 أسئلة دينية للقارئ لاختبار معلوماته وتنميتها وتسليته وقت الصيام.