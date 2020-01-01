اليوم الثالث من رمضان.. اختبر معلوماتك بـ10 أسئلة دينية

03:36 م | الأحد 26 أبريل 2020
اختبر معلوماتك

اختبر معلوماتك

كتب: منة العشماوي

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في اليوم الثالث من رمضان، يعمل الكثيرين على التقرب من الله بكافة الطرق سواء بقراءة القرآن أو الدعاء أو الصلاة، كما يسعون لمعرفة بعض المعلومات الدينية الجديدة في مختلف الأمور.

وتقدم "الوطن"، في سلسلة من عدة حلقات تنشر يوميا خلال شهر رمضان، 10 أسئلة دينية للقارئ لاختبار معلوماته وتنميتها وتسليته وقت الصيام.

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