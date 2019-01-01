"غرفة 105".. جائحة كورونا في فيلم وثائقي

11:22 م | الأحد 26 أبريل 2020
فيلم "غرفة 105"

فيلم "غرفة 105"

كتب: سما سعيد

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يحكي فيلم وثائقي جديد كافة نواحي حياتنا اليومية، في ظل جائحة كورونا، التي غيرت العادات والتقاليد وفرضت قيودًا، يضجر منها العديد من الناس، وجعلت الجميع أسرى تحت رحمة الوباء. 

فيلم غرفة 105، إخراج مهند الدسوقي، ومن تأليف محمد المغربي، ومدير التصوير عبد الرحمن سالم، وجرافيكس مصطفى علي، وتصميم أسماء إسماعيل، ومساعد المخرج أحمد غمري، والمخرج المنفذ عبد الرحمن راجي.

شارك فى الفيلم أحمد خشبة، وأحمد الشبراوي، ومي عبد الرحمن، ومحسن الضعيفي، وإسلام حفني، ومهند سمير، وزاهر أبوالسعود، ومحمد المغربي جميعهم فنانين صاعدون.

نال فيلم 105 إشادات كبيرة من كبار الفنانين بعد فترة قصيرة من عرضه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من بينها "فيس بوك". 

وأشادت الفنانة وفاء عامر، بمستوى العمل ونشرت الفيلم على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلة "فيلم يستحق المشاهدة، كما عبرت الفنانة عارفة عبد الرسول، عن فرحتها بالفيلم ونشرته علي صفحتها الرسمية، ودونت: "تجربه لشاب واعد المخرج مهند الدسوقي". 

وقال الفنان القدير أحمد بدير: "لازم يتعرض على شاشات التلفزيون لانه يحمل من مضمون غاية فى الأهمية"، فيما أثنى الفنان هادي الجيار بإخراج الفيلم ووصفه بالمحترف، بجانب إشادته بطاقم العمل بالكامل.

وأشاد توفيق عبد الحميد، بموهبة مهند الدسوقي وأعلن دعمه من أفكار للتنفيذ في الأيام المقبلة، خاصة بعد اجتيازه حاجز الربع مليون مشاهدة.

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