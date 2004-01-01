بمناسبة مرور 12 عاما على عرضه.. معلومات عن مغامرات "ظاظا وجرجير"

"ظاظا فظاظا وجرجير طازة ورد بيضحك برة الفازة.. عاملين زي نجوم السيما أحمد رمزي ورشدي أباظة".. كلمات بسيطة صحبها لحن مميز ورنان كانت تترًا لواحد من أشهر المسلسلات الكارتونية الرمضانية على شاشات التليفزيون المصري، التي بات يلتف جيل التسعينات حول موائد الإفطار في رمضان لانتظار عرض حلقاته ومتابعتها بشكل يومي خلال 30 يوم.

"ظاظا وجرجير" مسلسل كارتوني عُرض خلال شهر رمضان المبارك بداية من عام 2004 وحتى عام 2008 خلال 5 مواسم متتالية، يتناول حياة صديقين مقربين، يخوضان عددا كبيرا من المغامرات الشيقة والمضحكة، والتي يتعرضان خلالها للعديد من المواقف الكوميدية التي تتطلب منهما حسن التصرف في كل مرة، وعليهما دومًا التصرف بإيجابية نحو كل ما يقابلانه.

"جرجير" صاحب اللون الأخضر نسبة لاسمه والذي جسد صوته الفنان طارق إسماعيل، بينما صاحب اللون الأحمر هو "ظاظا" وجسد صوته الفنان معوض إسماعيل، حيث ابتكر تلك الشخصيات كل من تامر محسن وأحمد مدحت.

كُتبت حلقات المسلسل بقلم الكاتب الراحل عبد الرحمن الخميسي، كما شارك في إخراج الـ5 مواسم عدد من المخرجين، فكان الموسم الأول للمخرجة ليالي بدر، والثاني للمخرج خالد الخميسي، والثالث من إخراج عرابي الخميسي، بينما الرابع لهيثم الخميسي، والخامس للمخرج أحمد مختار.

شارك في الأداء الصوتي لشخصيات المسلسل كل من معوض إسماعيل، وطارق إسماعيل، وشهاب إبراهيم شخصية "مفتاح"، وإبراهيم غريب شخصية "طراقيع"، وعادل خلف شخصية "جدو".

ومع النجاح الكبير الذي حققه المسلسل الكارتوني، علقت أيضًا أغنية التتر الخاصة به في أذهان متابعيه من الصغار والكبار، حيث أنها كانت عاملًا أساسيًا في نجاح العمل أيضًا، والتي قام بتلحين كلماتها هيثم الخميسي، وأدتها بصوتها سلمى صباحي.