بعد مرور حلقتين.. أمير كرارة يخطف الـ"شابوه" من يوسف الشريف

منذ عرض برومو مسلسلات رمضان، تغنى رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالفنان يوسف الشريف، الذي يجسد دور البطولة في مسلسل "النهاية"، ليتصدر تويتر بهشتاج "شابوه يوسف الشريف"، لكن سرعان ما خطف الفنان أمير كرارة الأضواء، بعد مرور أول حلقتين فقط.

أمير كرارة يخطف الـ"شابوه" من يوسف الشريف

وأشاد رواد السوشيال ميديا، بالدور الكبير الذي يقدمه الفنان أمير كرارة في مسلسل "الاختيار"، حيث يجسد خلاله شخصية الشهيد العقيد أحمد المنسي، وغردت إحدى نشطاء "تويتر": "شابوه أمير كراراة".

كما علق حساب آخر يحمل اسم "محمود عبدالله"، قائلا: "الفنان أمير كرارة كالعادة يبدع، عمل رائع ربنا يرحم الشهيد البطل أحمد المنسي، ورحم الله شهداءنا الأبطال".

مسلسل "الاختيار" يتصدر التريند

وتصدر مسلسل "الاختيار" تريند محرك البحث الشهير "جوجل" بعد عرض ثاني حلقاته، كما تصدر أعتلى تريند يوتيوب، حيث نشر أمير كرارة، صورة عبر حسابه الرسمي على تويتر، معلقًا: "تريند يوتيوب الحمد لله.. الاختيار".

كما تداول رواد تويتر هاشتاج مسلسل "الاختيار"، ليتخطى عدد التغريدات أكثر من 32 ألف تغريدة، عقب نشر أولى حلقات المسلسل.