بسبب قلة المصابين.. الصين تلغي العديد من التجارب الخاصة بعلاج كورونا

أوضح أحد كبار خبراء أمراض الجهاز التنفسي في الصين، أن بلاده تواجه صعوبات في تطوير علاجات للوقاية من "كوفيد 19"، لنقص المصابين الممكن إجراء التجارب السريرية عليهم، بعد الحد من تفشي الجائحة العالمية، في البلاد.

وذكر تشونج نانشان، الذي يرأس الفريق الاستشاري الحكومي الذي يتابع الأزمة الصحية في البلاد، أن السجلات العامة تظهر إلغاء أو التراجع عن 45 تجربة، قبل الموعد النهائي للتسجيل في منتصف إبريل، كما حددت بكين هذا التاريخ بالأساس، كحد أقصى لتسجيل التجارب السريرية ذات الصلة بعلاجات كورونا، بحسب موقع "سبوتنيك" الروسي، نقلا عن صحيفة "تشاينا ساينس ديلي".

وأشار تشونج، إلى أن السبب الأكثر شيوعًا لإلغاء هذه التجارب، هو عدم وجود مرضى كفاية لإخضاعهم للاختبارات، مضيفا: "ألغيت العديد من الدراسات، لأنه لم يتوقع أحد أن تسيطر الصين على الوباء بهذه السرعة، الآن لا توجد فرصة لإجراء أبحاث علاجية أو تجارب سريرية واسعة النطاق في البلاد، الموجة الأولى من الوباء، مرت وجهود احتواء الموجة الثانية تسير بشكل جيد".

الجدير بالذكر، أن الصين سجلت 12 إصابة فقط خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، الأمر الذي يؤكد تمكنهم من أحتواء الجائحة، التي بدات في الظهور بمدينة ووهان الصينية، في نهاية ديسمبر الماضي.