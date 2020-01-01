مواطنون يواجهون جشع الجزارين: ذبح عجل وخروفين يوميا

بالتزامن مع بداية شهر رمضان، ارتفعت أسعار اللحوم ووصلت فى بعض المناطق إلى 160 جنيهاً، مستغلين شراء المواطنين لكميات كبيرة بسبب رمضان، ما دفع سيد مهدى، أحد أهالى منطقة السد العالى بحى السلام، إلى شراء عجول وخرفان، وذبحها بالمذبح تحت إشراف بيطرى، وبيعها لأهالى منطقته بأسعار مخفضة تصل إلى 100 جنيه.

«أسعار اللحمة كانت مستقرة لحد أسبوع قبل رمضان، ومرة واحدة كل الجزارين اللى فى المنطقة رفعوا السعر، والناس اليومين دول معذورة وبتضطر تشترى عشان مفيش بديل».. حسب «سيد»، الذى تعاون مع بعض شباب المنطقة، وقرروا ذبح «عجل» وخروفين يومياً وتوزيعها على أهالى المنطقة بسعر التكلفة: «قبل ما نقوم بالمبادرة طرحنا الفكرة على السكان الأول على الجروب بتاعنا على الفيس بوك، والناس رحبت جداً.

بدأت المبادرة منذ 7 أيام، ويومياً تستقبل المبادرة طلبات بكميات كبيرة: «حاطين كميات محدودة كل مواطن يشترى 5 كيلو فى اليوم، ولو عايز تانى بيشترى تانى يوم»، ويحرص العاملون فى المبادرة على تعقيم أيديهم جيداً وتطهير وتعقيم المكان الموجودين به أثناء البيع، وتكون هناك مسافات بين المواطنين وبعضهم البعض، حفاظاً على سلامتهم الصحية.