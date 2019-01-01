بيل جيتس: فيروس كورونا المستجد كابوس ستستمر آثاره لسنوات

لا تزال جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، حديث العالم بعدما اقترب أعداد المصابين من 3 ملايين، فيما بلغت أعداد الوفيات أكثر من 200 ألف شخص.

ووصف المليادير الأمريكي بيل جيتس مؤسس شركة "مايكروسوفت"، جائحة كورونا المستجد (كوفيد 19)، بأنها كابوس، وستستمر أثارها لسنوات، وفقا لموقع "سي إن بي سي" الأمريكي.

وقال "جيتس"، خلال لقاء تليفزيوني يوم الجمعة الماضي مع سافانا جوفري بقناة "إن بي سي"، "ستمر فترة قبل أن تعود الأمور إلى طبيعتها"، مضيفا "أتمنى أن أقول إننا في منتصف الطريق، ولكن لا أعتقد ذلك".

ويعتقد "جيتس" أن الولايات المتحدة لا تزال على بعد عدة أشهر، إن لم يكن سنوات، من إنتاج لقاح فيروس كورونا على نطاق واسع، ومع ذلك يأمل أن يصل اللقاح عاجلاً وليس آجلاً.

وقال جيتس في اللقاء التليفزيوني "عادة ما يستغرق اللقاح أكثر من خمس سنوات لأن لديك خطوات كثيرة"، مشيرًا إلى أن تطوير اللقاح يبدأ باختبار الحيوانات قبل الانتقال إلى الاختبارات البشرية على نطاقات واسعة.

وأضاف المليادير الأمريكي، أنه شاهد أدلة تشير إلى أن لقاح فيروس التاجي يمكن أن يكون متاحًا في غضون الفترة الزمنية المحتملة المعلنة للحكومة من 18 إلى 24 شهرًا، مؤكدا أن أفضل العلماء يعملون بجد على ذلك: "في الواقع، لقد رأيت في الأسابيع القليلة الماضية علامات على أننا قد نصل إلى الجانب المتفائل والتوصل للقاح".

وقال جيتس من قبل في منشور على مدونته الشخصية GatesNotes يوم الخميس، إن الجداول الزمنية للقاح يمكن أن تتراوح في أي مكان من تسعة أشهر فقط إلى عامين، لكنه يعتقد أن الانتظار لمدة 18 شهرًا أكثر احتمالا، ما يعني أن اللقاح يمكن أن يكون متاحًا على نطاق واسع في وقت ما في منتصف عام 2021.

وحتى الآن ، خصصت مؤسسة "Bill & Melinda Gates 250 مليون دولار من التمويل لمساعدة العالم على تطوير لقاح فعال ضد فيروسات التاجية.

وانتقد "جيتس" الذي أصبح أيضًا هدفًا رئيسيًا لنظريات المؤامرة المتعلقة بالفيروس التاجي، رد فعل الحكومة الأمريكية على جائحة الفيروسات التاجية، حيث ذكر في مارس الماضي، أن الولايات المتحدة لم تتصرف بالسرعة الكافية لتكون لديها القدرة على تجنب الإغلاق ، كما وصف قرار الرئيس ترامب بإلغاء تمويل منظمة الصحة العالمية بأنه "خطير كما يبدو".