هددا الموظفين بحقنة كورونا.. لصان ينفذان عملية سطو في ألمانيا

أخذ شكل الجرائم في مدينة كريفيلد الألمانية منحى آخر، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بالبلاد، حيث أصبح المجرمون، يهددون من يعترضهم بحقنة كورونا.

ونفذ لصان، رجل وامرأة، عمليتي سطو مماثلتين في كريفيلد، حيث اعتديا على سوبر ماركت، وهددا الموظفين بحقنة كورونا، لسرقة الطعام والملابس، بحسب "سبوتنيك" الروسي نقلا عن "دي دبليو".

وكاد الموظفون، أن يتمكنوا من إلقاء القبض على اللصين، يوم الأربعاء 22 إبريل، إلا أن الرجل أخرج حقنة من جيبه، وقال أنها حقنة كورونا، ما أثار خوف العاملين، وهكذا تمكن المجرمين من الفرار.

ومازالت الشرطة تفتش عن اللصين، اللذين تم التعرف عليهما خلال كاميرات المراقبة، وتبين أن المجرمين رجل يبلغ 37 عاما وامرأة تبلغ 41 عاما، ولدى السلطات سجل للزوجين، فهما معروفان بإدمانهما على المخدرات، وليس لديهما عنوان مسجل والبحث عنهما مستمر.

وكانت ألمانيا، سجلت 2055 حالة إصابة جديدة اليوم، ليصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة إلى أكثر من 152.438، وارتفع عدد الوفيات المسجلة 179 ليصل إلى 5500، كما تعافى 109.8 شخص منذ بداية الأزمة.