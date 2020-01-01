"الشرير بقي طيب".. بعد دور الإسرائيلي إياد نصار ضابط مظلات في "الاختيار"

09:23 م | السبت 25 أبريل 2020
إياد نصار

إياد نصار

كتب: حسن شحاته

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شهدت الحلقات الأولى من مسلسل "الاختيار"، تبادل الأدوار بين بعض الفنانين، الذين شاركوا في فيلم "الممر"، بين الثنائي إياد نصار وأحمد العوضي، ليصبح الشرير طيبًا.

دور الثنائي في مسلسل "الاختيار"

ظهر الفنان إياد نصار، اليوم، في مسلسل "الاختيار"، بدور ضابط مظلات في مشهد مع أمير كرارة، أثناء حضورهم اجتماع للتحضير لإحدي العمليات العسكرية، للرد على العملية الإرهابية، بقتل الجنود في مذبحة رفح.

بمجرد ظهور "نصار" بهذا الدور، حصل على تعاطف رواد تويتر، حيث غرد حساب يحمل اسم "أم عمر": "إياد نصار بيصلح غلطته في الممر"، بينما علق شخص آخر قائلا: "إياد نصار رجع مصري تاني".

بينما جسد الفنان أحمد العوضي، دور الإرهابي هشام عشماوي، الذي ينفذ العمليات الإرهابية، ليشهد تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، ليرد "العوضي" مازحًا، عبر حسابه الخاص على فيسبوك، بعد إذاعة الحلقة الأولى من مسلسل "الاختيار"، قائلا: "يا جماعة أنا عوضي حبيبكم متدخلوش الأسلاك في بعضها.. أنا عوضي هااا".

دور الثنائي في فيلم "الممر"

وكان الفنان إياد نصار، جسد دور الضابط الإسرائيلي الذي ينفذ عملية داخل سيناء لأخذ جزء من الأراضي المصرية، واحتجاز عدد كبير من النجوم، الأمر الذي أثار تفاعلا كبير على مواقع التواصل الاجتماعي الذين أخذوا الموضوع على محمل الجد، وكذلك زملائه في المسلسل.

وقال "نصار"، خلال استضافته ببرنامج "كل يوم"، في حلقة سابقة، إن زملاءه في العمل، كانوا سعيدين بالدور الذي قاموا به: "كلنا كنا حاسيين أننا بنعمل حاجة مهمة"، موضحا أن زملاءه كانوا يبتعدون عنه أثناء راحتهم بالكواليس، بسبب دوره كضابط إسرائيلي: "كنت بقولهم أنا صاحبكم اقعدوا معايا".

بينما ظهر الفنان أحمد العوضي، بدور ضابط مصري، تم احتجازه كرهينة لدى الظابط الإسرائلي، ليدافع عن أرض مصر حتى أخر نقطة دم في حياته، ليستحوذ على تعاطف الجميع.

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