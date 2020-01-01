في لقاء نادر.. سهير رمزي تكشف ذكرياتها في رمضان: "كنت بزوغ عشان أكل"

بعيدًا عن الأضواء وشاشات التصوير، يرتبط مشاهير الفن بشهر رمضان الكريم بشكل خاص، خلال طقوسه وروحانياته المميزة، وهو ما كشفته الفنانة سهير رمزي، خلال لقاء تلفزيوني نادر لها.

وعبرت سهير رمزي، عن مدى حبها الشديد لشهر رمضان وطقوسه الخاصة، خلال حوارها مع الإعلامية سوزان حسن ببرنامج "ذكريات رمضان"، قائلة: "رمضان ده صحبي وأخويا وعزيز عليا أوي، بستناه أكتر من العيد".

واستعادت الفنانة القديرة، ذكريات طفولتها الخاصة في الشهر الفضيل، متابعة: "لما كان عندي 9 سنين، كنت بصوم لحد الساعة 12، وكنت بزوغ ممكن أكل أي حاجة كده".

كما ارتبط شهر رمضان مع سهير رمزي بالعلاقات الأسرية، حيث اعتادت على المكوث خلاله في المنزل، مع أسرتها والاستمتاع بأجوائه".

"في رمضان بصحى متأخر شوية بس قبل الضهر عشان أصليه، وبعدين لازم أدخل المطبخ عشان أشوف ايه اللي بيتعمل فيه والأكل بيتوضب إزاي، ولازم أوضب السفرة بإيدي، من أول الملاحّة لحد كوباية الماية".. وفقًا للفنانة.