في لقاء نادر.. سهير رمزي تكشف ذكرياتها في رمضان: "كنت بزوغ عشان أكل"

سهير رمزي
بعيدًا عن الأضواء وشاشات التصوير، يرتبط مشاهير الفن بشهر رمضان الكريم بشكل خاص، خلال طقوسه وروحانياته المميزة، وهو ما كشفته الفنانة سهير رمزي، خلال لقاء تلفزيوني نادر لها.
وعبرت سهير رمزي، عن مدى حبها الشديد لشهر رمضان وطقوسه الخاصة، خلال حوارها مع الإعلامية سوزان حسن ببرنامج "ذكريات رمضان"، قائلة: "رمضان ده صحبي وأخويا وعزيز عليا أوي، بستناه أكتر من العيد".
واستعادت الفنانة القديرة، ذكريات طفولتها الخاصة في الشهر الفضيل، متابعة: "لما كان عندي 9 سنين، كنت بصوم لحد الساعة 12، وكنت بزوغ ممكن أكل أي حاجة كده".
كما ارتبط شهر رمضان مع سهير رمزي بالعلاقات الأسرية، حيث اعتادت على المكوث خلاله في المنزل، مع أسرتها والاستمتاع بأجوائه".
"في رمضان بصحى متأخر شوية بس قبل الضهر عشان أصليه، وبعدين لازم أدخل المطبخ عشان أشوف ايه اللي بيتعمل فيه والأكل بيتوضب إزاي، ولازم أوضب السفرة بإيدي، من أول الملاحّة لحد كوباية الماية".. وفقًا للفنانة.
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو يظهر من خلالها العشرات يسيرون في الشوارع حاملين مجسم للكعبة المشرفة، مع التصفيق والتكبير وبعض الهتافات حولها، زاعم
بدأ العديد من الدول الإسلامية في صيام شهر رمضان، اليوم الجمعة، لكن هناك دول أخرى سيكون موعدها مع بداية الشهر الكريم، غدا السبت.
أعلن القائم بأعمال مديرية العلوم والتكنولوجيا بوزارة الأمن الداخلي الأمريكية، وليام براين، أن باحثين تابعين للحكومة الأمريكية توصلوا إلى أن فيروس كورونا يعيش بش
لم تنتظر دول عديدة حول العالم نهاية فيروس كورونا حتى تخطط أو تبدأ رفع القيود التي فرضت لاحتوائه، ذلك أن عجلة الاقتصاد يجب أن تدور والإنتاج يجب أن يستأنف، لكن هن
16 عامًا قضاها الرجل الأربعيني، متنقلًا بين جدران مشرحة مستشفى بلطيم المركزي، ومنازل المتوفين، يقوم بمهمة "التغسيل والتكفين" للموتى متطوعًا، فما بين وفاة طبيبعة
تعليقات الفيسبوك