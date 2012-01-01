غادل عادل وإياد نصار من كازبلانكا لـ"ليالينا 80"

جلسا يشتبكا سويا بعد رجوعه من الخارج، لتخبره بأن الأموال التي وضعها في حسابها اشترت بها سيارة جديدة بثمن 5 آلاف جنيه، ليلومها على ذلك لتخبره بهدوء قائلة "خدها بيعها"، ليرد عليها بحدة "انتي باردة" هكذا كان المشهد الأول بين إياد نصار وزوجته في مسلسل ليالينا 80 "غادل عادل".

غادة عادل وإياد نصار في ليالينا 80

وظهر إياد نصار وغادة عادل بملابس حقبة السبعينيات والثمانينات، وذلك فى مسلسلهما "ليالينا" الذي تدور أحداثه في هذه الحقبة، في مشاهد علق عليها متابعي لمسلسل مع أولى حلقات عرضه أمس مشيدين بدورهما في البداية.

فيلم كازبلانكا

ولا يعد هذا العمل هو أول تعاون بين الثنائي، فاشتركا سويا في فيلم كازبلانكا الذي تم عرضه في سباق عيد الفطر الماضي، حيث قابل "أمير كرارة" الذي كان صديقه إياد نصار في الفيلم، غادل عادل بالصدفة ليقع في حبها.

سر علني

كما اشتركا سويا في عام 2012، بمسلسل "سر علني" والذي كانت تمثل فيه غادة دور دكتورة جامعية متزوّجة ولكنها تعيش حياة زوجية تعيسة وفيها العديد من المشاكل، وفي الأحداث تقابل ياسين الذي يقوم بدوره إياد نصار، وترتبط به عاطفياً في علاقة حب قوية تجمعها.