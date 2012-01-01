غادل عادل وإياد نصار من كازبلانكا لـ"ليالينا 80"

07:26 م | السبت 25 أبريل 2020
إياد نصار في ليالينا

إياد نصار في ليالينا

كتب: رحاب عبدالراضي

أخبار متعلقة

بالصور| غادل عادل تغير جلد حسام حبيب وسعد الصغير في "تع شب شاي"

بالصور| غادل عادل تغير جلد حسام حبيب وسعد الصغير في "تع شب شاي"

إياد نصار يكشف تفاصيل "ليالينا": سياسي عن فترة الثمانينيات

إياد نصار يكشف تفاصيل "ليالينا": سياسي عن فترة الثمانينيات

صابرين تكشف تفاصيل دورها في مسلسل "ليالينا 80"

صابرين تكشف تفاصيل دورها في مسلسل "ليالينا 80"

الحلقة الأولى من مسلسل ليالينا 80: إياد نصار يعود من الغربة ليشتبك مع زوجته

الحلقة الأولى من مسلسل ليالينا 80: إياد نصار يعود من الغربة ليشتبك مع زوجته

جلسا يشتبكا سويا بعد رجوعه من الخارج، لتخبره بأن الأموال التي وضعها في حسابها اشترت بها سيارة جديدة بثمن 5 آلاف جنيه، ليلومها على ذلك لتخبره بهدوء قائلة "خدها بيعها"، ليرد عليها بحدة "انتي باردة" هكذا كان المشهد الأول بين إياد نصار وزوجته في مسلسل ليالينا 80 "غادل عادل".

غادة عادل وإياد نصار في ليالينا 80

وظهر إياد نصار وغادة عادل بملابس حقبة السبعينيات والثمانينات، وذلك فى مسلسلهما "ليالينا" الذي تدور أحداثه في هذه الحقبة، في مشاهد علق عليها متابعي لمسلسل مع أولى حلقات عرضه أمس مشيدين بدورهما في البداية.

فيلم كازبلانكا

ولا يعد هذا العمل هو أول تعاون بين الثنائي، فاشتركا سويا في فيلم كازبلانكا الذي تم عرضه في سباق عيد الفطر الماضي، حيث قابل "أمير كرارة" الذي كان صديقه إياد نصار في الفيلم، غادل عادل بالصدفة ليقع في حبها.

سر علني 

كما اشتركا سويا في عام 2012،  بمسلسل "سر علني" والذي كانت تمثل فيه غادة دور دكتورة جامعية متزوّجة ولكنها تعيش حياة زوجية تعيسة وفيها العديد من المشاكل، وفي الأحداث تقابل ياسين الذي يقوم بدوره إياد نصار، وترتبط به عاطفياً في علاقة حب قوية تجمعها.

الأكثر قراءة

بمجسم للكعبة وهتاف "مفيش كورونا".. مسيرة في الإسكندرية احتفالا برمضان

بمجسم للكعبة وهتاف "مفيش كورونا".. مسيرة في الإسكندرية احتفالا برمضان

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو يظهر من خلالها العشرات يسيرون في الشوارع حاملين مجسم للكعبة المشرفة، مع التصفيق والتكبير وبعض الهتافات حولها، زاعم
لتعذر رؤية الهلال.. 4 دول تبدأ صيام رمضان غدا السبت

لتعذر رؤية الهلال.. 4 دول تبدأ صيام رمضان غدا السبت

بدأ العديد من الدول الإسلامية في صيام شهر رمضان، اليوم الجمعة، لكن هناك دول أخرى سيكون موعدها مع بداية الشهر الكريم، غدا السبت. 
باحثون يفجرون مفاجأة سارة: التعرض للشمس يقتل فيروس كورونا

باحثون يفجرون مفاجأة سارة: التعرض للشمس يقتل فيروس كورونا

أعلن القائم بأعمال مديرية العلوم والتكنولوجيا بوزارة الأمن الداخلي الأمريكية، وليام براين، أن باحثين تابعين للحكومة الأمريكية توصلوا إلى أن فيروس كورونا يعيش بش
الموجة الثانية من فيروس كورونا: هذا ما سيحدث

الموجة الثانية من فيروس كورونا: هذا ما سيحدث

لم تنتظر دول عديدة حول العالم نهاية فيروس كورونا حتى تخطط أو تبدأ رفع القيود التي فرضت لاحتوائه، ذلك أن عجلة الاقتصاد يجب أن تدور والإنتاج يجب أن يستأنف، لكن هن
يشبه التسمم.. ظهور عرض جديد لكورونا المستجد يعد من أولى علاماته

يشبه التسمم.. ظهور عرض جديد لكورونا المستجد يعد من أولى علاماته

الحمى، السعال الجاف، التهاب الحلق.. أعراض أساسية لدى المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ولكن لم تلك هي الأعراض الوحيدة إذ ظهر عرضا جديدا مقلقا.