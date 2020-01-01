هربا من قلق كورونا.."بنات هشام" حولن سطح منزلهن لـ"كافيه" بأجواء رمضان

عادة ما كانت الأجواء الرمضانية مرتبطة بالزيارات العائلية والخروج إلى الكافيهات والخيم من أجل الإفطار مع الأصدقاء والعائلة، لكن في ظل إجراءات الحظر الجزئي التي تطبقها الدولة المصرية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، اختفت تلك الأجواء مع تطبيق حظر التجول من الساعة التاسعة مساء.

تحويل السطح لـ"كافيه" تكلف 400 جنيه

وحاولت العديد من الأسر المصرية التعايش مع أسلوب الحياة الجديد، مبتكرين طرق مختلفة للتهوين عن أنفسهم، بينهم 5 شقيقات يقطن منطقة المعادي قمن بتحويل سطح منزلهن لمكان أشبه بـ"الكافيه" ليجلسن به بعد الإفطار بعدما أغلقت المقاهي والمطاعم.

الشقيقات الخمس هن "مريم هشام، هاجر، حبيبة، فاطمة، آمنة"، واللاتي استطعن تنفيذ الفكرة التي اقترحتها الأخيرة، مقابل 400 جنيه فقط، وبعض الأدوات الموجودة داخل المنزل.

"في رمضان كنا متعودين نخرج ونروح كافيهات لكن مع الحظر مبقاش موجود".. بتلك الجملة أوضحت آمنة هشام، خلال حديثها مع "الوطن"، السبب الرئيسي وراء فكرتها تحويل السطح إلى مكان أشبه بـ"الكافيه"، مضيفة أنها حاولت مع شقيقاتها إضفاء نوع من البهجة والمرح لشعورهم بالشهر الكريم.

اعتمدت الفتيات الخمس بمساعدة والدهم على بعض الأدوات مثل الترابيزة الخشبية، فضلا عن دهان الجدران، فتقول آمنة: "جبنا مفارش وزينة رمضان وفوانيس ومخدات وجهزنا السطح في حوالي 3 ساعات".

تلك الفكرة المنفذة، تعد الأولى بالنسبة للعائلة التي استطاعت تحويل مكان خاو ليس به حياة إلى ركن يضفي إليهم جزءا من البهجة والترفيه في ظل حالة القلق والتواجد في المنزل لفترة أطول بسبب كورونا.