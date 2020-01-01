يقتل 22 شخصا ويشعل النيران في عدة منازل بسبب صديقته

08:57 م | السبت 25 أبريل 2020
صديقة الرجل

صديقة الرجل

كتب: وكالات

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في أسوا حادث دموي شهدته كندا، قتل رجل 22 شخصا وأضرم النار في منازل عدة، وحرق سيارات للشرطة قبل أن يلقى مصرعه، بعد أن أشاع أجواء من الرعب والخوف في أوساط أفراد بلدة ريفية بسيطة.

وارتكب هذه المجزرة فني تقويم الأسنان، غابريل وترمان، بسبب صديقته، حيث بدأت عملية إطلاق النار ليل السبت الماضي في بلدة بورتابيك الريفية.

وارتكب القاتل مجزرته المروعة بسبب شجار دب بينه وبين صديقته التي سارعت إلى الهرب من المنزل والاختباء في إحدى الغابات القريبة خوفا منه على ما يبدو.

وذكرت المتحدثة باسم الشرطة، دارين كامبل، أن الرجل قتل 22 شخصا في 16 موقعا مختلفا، وفقا لما ذكرت "سكاي نيوز" نقلا عن صحيفة "ذا صن".

لماذا وقعت المجزرة

قالت "كامبل" إن الشرطة تلقت اتصالا هاتفيا من صديقة غابريل تخبرهم فيها بأنه يقود سيارة تشبه سيارات الشرطة، قبل أن تتلقى اتصالات تفيد بمقتل رجلين وامرأة وإحراق منزلهما الذي يبعد 35 ميلا عن بيت الجاني.

وكان غابريل قد أضرم النار في منزله، ثم قتل امرأة كانت تسير على أحد الأرصفة قبل أن يوقف سيارة ويقتل جميع ركابها.

وبعد 13 ساعة من بدء مجازر ذلك الرجل الذي كان يعرف عنه الهدوء والسمعة الحسنة، استطاع رجال الشرطة أن يقتلوه بينما كان يهم بملء خزان سيارته بالوقود.

وبعد وقوع الحادث، كتبت إحدى بنات الضحايا عبارات مؤثرة في نعي والدتها الممرضة التي راحت ضحية المجزرة، قالت فيها: "لقد قتل وحش فظيع والدتي دون أن يتردد ثانية واحدة، أشعر بموجات من الألم والحزن تسري في جسدي"

نعت سيدة أخرى شقيقتها المعلمة التي قضت في نفس الحادثة، قائلة: "قلوبنا محطمة اليوم ونحن نحاول تقبل حقيقة خسارة شقيقتي ليزا ماكولي".

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