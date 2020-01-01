مرور أبوظبي توزع الكمامات والقفازات على ممارسي الرياضة

نفذت مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي، مبادرة تحت شعار "من أجل سلامتكم" تضمنت توزيع الكمامات والقفازات على ممارسي رياضة المشي وحثهم على التقيد بالتدابير الاحترازية التي تطبقها الدولة حاليا للوقاية من وباء كورونا المستجد "كوفيد 19".

وكانت الدوريات الميدانية، رصدت عددا من الأشخاص يمارسون الرياضة في الفترات المسموح بها قبل بدء التعقيم الوطني غير أنهم لم يكونوا ملتزمين بلبس الكمامات والقفازات، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام".

وأوضح مدير فرع الضبط المروري الرائد ناصر بن بدوة الدرمكي، أن عملية الرصد والتوزيع جرت في شوارع الخليج العربي والشيخ زايد والكورنيش، وجرى تنفيذ المبادرة كمشاركة تشجيعية من شرطة أبوظبي لممارسة الرياضة، والتي تسهم في رفع اللياقة البدنية و المناعة للوقاية من الأمراض.

وأعرب الرياضيون بعد تسلمهم الكمامات والقفازات عن تقديرهم وشكرهم لشرطة أبوظبي، والتي تفاجئهم دائما بمبادراتها الإنسانية والمجتمعية المتميزة خصوصا في ظل الظروف الراهنة.