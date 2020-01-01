مرور أبوظبي توزع الكمامات والقفازات على ممارسي الرياضة

07:52 م | السبت 25 أبريل 2020
مرور أبوظبي توزع الكمامات والقفازات على ممارسي الرياضة

مرور أبوظبي توزع الكمامات والقفازات على ممارسي الرياضة

كتب: (وكالات)

أخبار متعلقة

الإمارات تجري أكثر من 32 ألف فحص للكشف عن كورونا

الإمارات تجري أكثر من 32 ألف فحص للكشف عن كورونا

شرطة الإمارات تستخدم تكنولوجيا ذكية في مكافحة كورونا

شرطة الإمارات تستخدم تكنولوجيا ذكية في مكافحة كورونا

بـ3 لغات.. ولي عهد أبوظبي يوجه رسالة تضامن للصين بسبب كورونا

بـ3 لغات.. ولي عهد أبوظبي يوجه رسالة تضامن للصين بسبب كورونا

تعليق خدمات الحافلات العامة في أبوظبي

تعليق خدمات الحافلات العامة في أبوظبي

نفذت مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي، مبادرة تحت شعار "من أجل سلامتكم" تضمنت توزيع الكمامات والقفازات على ممارسي رياضة المشي وحثهم على التقيد بالتدابير الاحترازية التي تطبقها الدولة حاليا للوقاية من وباء كورونا المستجد  "كوفيد 19".

وكانت الدوريات الميدانية، رصدت عددا من الأشخاص يمارسون الرياضة في الفترات المسموح بها قبل بدء التعقيم الوطني غير أنهم لم يكونوا ملتزمين بلبس الكمامات والقفازات، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام".

وأوضح  مدير فرع الضبط المروري الرائد ناصر بن بدوة الدرمكي، أن عملية الرصد والتوزيع جرت في شوارع الخليج العربي والشيخ زايد والكورنيش، وجرى تنفيذ المبادرة كمشاركة تشجيعية من شرطة أبوظبي لممارسة الرياضة، والتي تسهم في رفع اللياقة البدنية و المناعة للوقاية من الأمراض.

وأعرب الرياضيون بعد تسلمهم الكمامات والقفازات عن تقديرهم وشكرهم لشرطة أبوظبي، والتي تفاجئهم دائما بمبادراتها الإنسانية والمجتمعية المتميزة خصوصا في ظل الظروف الراهنة.

الأكثر قراءة

بمجسم للكعبة وهتاف "مفيش كورونا".. مسيرة في الإسكندرية احتفالا برمضان

بمجسم للكعبة وهتاف "مفيش كورونا".. مسيرة في الإسكندرية احتفالا برمضان

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو يظهر من خلالها العشرات يسيرون في الشوارع حاملين مجسم للكعبة المشرفة، مع التصفيق والتكبير وبعض الهتافات حولها، زاعم
لتعذر رؤية الهلال.. 4 دول تبدأ صيام رمضان غدا السبت

لتعذر رؤية الهلال.. 4 دول تبدأ صيام رمضان غدا السبت

بدأ العديد من الدول الإسلامية في صيام شهر رمضان، اليوم الجمعة، لكن هناك دول أخرى سيكون موعدها مع بداية الشهر الكريم، غدا السبت. 
باحثون يفجرون مفاجأة سارة: التعرض للشمس يقتل فيروس كورونا

باحثون يفجرون مفاجأة سارة: التعرض للشمس يقتل فيروس كورونا

أعلن القائم بأعمال مديرية العلوم والتكنولوجيا بوزارة الأمن الداخلي الأمريكية، وليام براين، أن باحثين تابعين للحكومة الأمريكية توصلوا إلى أن فيروس كورونا يعيش بش
الموجة الثانية من فيروس كورونا: هذا ما سيحدث

الموجة الثانية من فيروس كورونا: هذا ما سيحدث

لم تنتظر دول عديدة حول العالم نهاية فيروس كورونا حتى تخطط أو تبدأ رفع القيود التي فرضت لاحتوائه، ذلك أن عجلة الاقتصاد يجب أن تدور والإنتاج يجب أن يستأنف، لكن هن
يشبه التسمم.. ظهور عرض جديد لكورونا المستجد يعد من أولى علاماته

يشبه التسمم.. ظهور عرض جديد لكورونا المستجد يعد من أولى علاماته

الحمى، السعال الجاف، التهاب الحلق.. أعراض أساسية لدى المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ولكن لم تلك هي الأعراض الوحيدة إذ ظهر عرضا جديدا مقلقا.