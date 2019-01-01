روبوتات تشتري المستلزمات لسكان مدينة إنجليزية في ظل العزل العام

01:42 م | السبت 25 أبريل 2020
روبوتات تشتري المستلزمات لسكان مدينة إنجليزية في ظل العزل العام

روبوتات تشتري المستلزمات لسكان مدينة إنجليزية في ظل العزل العام

كتب: (وكالات)

أخبار متعلقة

عاجل.. بريطانيا تصل إلى مرحلة الذروة في تفشي كورونا

عاجل.. بريطانيا تصل إلى مرحلة الذروة في تفشي كورونا

قصة مأساوية.. كورونا ينهي حياة فوزية في بريطانيا قبل احتضان مولودها

قصة مأساوية.. كورونا ينهي حياة فوزية في بريطانيا قبل احتضان مولودها

حصيلة وفيات كورونا في بريطانيا تقارب الـ20 ألف حالة

حصيلة وفيات كورونا في بريطانيا تقارب الـ20 ألف حالة

ولدا وعاشا وماتا معا.. فيروس كورونا يقتل أختين توأم في بريطانيا

ولدا وعاشا وماتا معا.. فيروس كورونا يقتل أختين توأم في بريطانيا

يحظى فريق من الروبوتات التي تتحرك على عجلات وتقوم بتوصيل مستلزمات التسوق في مدينة ميلتون كينز الإنجليزية بشعبية متزايدة بين السكان الذين يلزمون بيوتهم امتثالا لقيود العزل العام بهدف مكافحة وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، وفقا لما ذكرته وكالة"رويترز" للأنباء.

ولا يتجاوز طول الروبوت الواحد ارتفاع ركبة شخص بالغ ويبدو مثل صندوق بلاستيكي أبيض يسير على ست عجلات سوداء. ومن الشائع رؤية هذه الروبوتات في المدينة حيث تقوم بتوصيل مستلزمات البقالة منذ أكثر من عامين.

لكن منذ أن طبقت الحكومة إجراءات التباعد الاجتماعي المشددة في 23 مارس الماضي أصبحت الروبوتات مشغولة أكثر من أي وقت مضى، حيث تقوم بالتوصيل مجانا للعاملين في هيئة الصحة الوطنية وتواجه زيادة في الطلب من السكان.

 وقال هنري هاريس-بيرلاند من شركة ستارشيب التي تصنع هذه الروبوتات:"نقدم الآن خدمة التوصيل المجاني للعاملين في هيئة الصحة الوطنية داخل المدينة. نريد أن نسهل الأمور قليلا على هؤلاء الناس في هذا الوقت العصيب".

وأضاف ستارشيب: "الكثير منهم يعملون ثمانين ساعة أسبوعيا ولا يملكون وقتا كافيا للذهاب إلى متجر البقالة المحلي، لذلك نستخدم الروبوت للتسوق من أجلهم. يشرفنا أن نكون جزءا من الحل".

والروبوتات مزودة بما يشبه الهوائي وفي آخره راية حمراء صغيرة لتسهيل رصدها أثناء التحرك. وحجمها كبير بما يكفي لحمل عدة حقائب تسوق وكذلك عبوة زجاجات.

 وضاعفت ستارشيب أسطولها من روبوتات التوصيل في ميلتون كينز إلى 70 في الأسابيع الثلاثة الماضية.

وقال هاريس-بيرلاند إنها نفذت 100 ألف عملية توصيل في المدينة، موضحة:"يتصل بنا الكثير من السكان عبر الإنترنت لطلب خدمة توصيل إلى أحيائهم".

وأضاف يرلاند، "نفعل كل ما بوسعنا وبأسرع ما يمكن لتوسيع نطاق الخدمة إلى المزيد من الناس لا سيما في هذا التوقيت المهم".

 

الأكثر قراءة

بمجسم للكعبة وهتاف "مفيش كورونا".. مسيرة في الإسكندرية احتفالا برمضان

بمجسم للكعبة وهتاف "مفيش كورونا".. مسيرة في الإسكندرية احتفالا برمضان

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو يظهر من خلالها العشرات يسيرون في الشوارع حاملين مجسم للكعبة المشرفة، مع التصفيق والتكبير وبعض الهتافات حولها، زاعم
لتعذر رؤية الهلال.. 4 دول تبدأ صيام رمضان غدا السبت

لتعذر رؤية الهلال.. 4 دول تبدأ صيام رمضان غدا السبت

بدأ العديد من الدول الإسلامية في صيام شهر رمضان، اليوم الجمعة، لكن هناك دول أخرى سيكون موعدها مع بداية الشهر الكريم، غدا السبت. 
باحثون يفجرون مفاجأة سارة: التعرض للشمس يقتل فيروس كورونا

باحثون يفجرون مفاجأة سارة: التعرض للشمس يقتل فيروس كورونا

أعلن القائم بأعمال مديرية العلوم والتكنولوجيا بوزارة الأمن الداخلي الأمريكية، وليام براين، أن باحثين تابعين للحكومة الأمريكية توصلوا إلى أن فيروس كورونا يعيش بش
يشبه التسمم.. ظهور عرض جديد لكورونا المستجد يعد من أولى علاماته

يشبه التسمم.. ظهور عرض جديد لكورونا المستجد يعد من أولى علاماته

الحمى، السعال الجاف، التهاب الحلق.. أعراض أساسية لدى المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ولكن لم تلك هي الأعراض الوحيدة إذ ظهر عرضا جديدا مقلقا.
الموجة الثانية من فيروس كورونا: هذا ما سيحدث

الموجة الثانية من فيروس كورونا: هذا ما سيحدث

لم تنتظر دول عديدة حول العالم نهاية فيروس كورونا حتى تخطط أو تبدأ رفع القيود التي فرضت لاحتوائه، ذلك أن عجلة الاقتصاد يجب أن تدور والإنتاج يجب أن يستأنف، لكن هن