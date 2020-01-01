حكاية موال ظهر في مسلسل "الاختيار".. غناه الريس حفني وتأثر به عبدالناصر

07:07 ص | السبت 25 أبريل 2020
حكاية موال ظهر في "الاختيار".. غناه الريس حفني وتأثر به عبدالناصر

حكاية موال ظهر في "الاختيار".. غناه الريس حفني وتأثر به عبدالناصر

كتب: عبدالرحمن قناوي

أخبار متعلقة

الكلمات صدفة واللحن بدون آلات.. كواليس "تتر" النهاية لمسلسل "الاختيار"

الكلمات صدفة واللحن بدون آلات.. كواليس "تتر" النهاية لمسلسل "الاختيار"

الاختيار والنهاية والبرنس.. مسلسلات تتصدر "التريند" بعد أول حلقة

الاختيار والنهاية والبرنس.. مسلسلات تتصدر "التريند" بعد أول حلقة

بعد مرور 8 أعوام.. المنسي يخلد ذكرى شهداء مذبحة رفح الأولى في الاختيار

بعد مرور 8 أعوام.. المنسي يخلد ذكرى شهداء مذبحة رفح الأولى في الاختيار

محمد رجب وكريم محمود عبد العزيز ضيفا شرف الحلقة الأولى من "الاختيار"

محمد رجب وكريم محمود عبد العزيز ضيفا شرف الحلقة الأولى من "الاختيار"

"أنا اللي دمعي بل إيدي من الدنيا اللي شاغلة بالي دي.. أنا وحشاني بلدي.. أنا اللي الغربة طالت علي".. كلمات موال شعبي، ظهرت خلال الحلقة الأولى من مسلسل "الاختيار"، على لسان العسكري سعد الذي يؤدي دوره الممثل محمود حافظ، وهي الأغنية التي سمعها أحمد منسي خلال أحداث الحلقة.

الموال للريس حفني أحمد حسن، المولود في بني مر بمحافظة أسيوط عام 1920، وتلقى تعليما محدودا ثم انضم إلى مغني الربابة في أسيوط، حتى رحل إلى البلينا في سوهاج وهناك تلقى فنون الموال حيث كانت البلينا في زمن الأربعينيات تتميز بانتشار المواويل الصعيدية، لكن كان ما يعانيه هو أنه لا يفهم شيئا من المقامات الموسيقية، وهو ما ساعده فيه القارئ عبده عبدالراضي.

بدأ الريس حفني طريق شهرته عن طريق سرادق الثقافة الجماهيرية الذي كان يقام كل عام في حديقة الخالدين بالدراسة، وهو الذي أهله إلى السفر حيث إذاعة الإسكندرية المحلية وهناك بدأ مشواره الغنائي.

تزوج للمرة الثانية من المغنية السكندرية روح الفؤاد صاحبة أغنية "سوق بينا يا أسطى على الكورنيش"، لكنه تفوق عليها شعبيا حين تعمق في المواويل الصعيدية وتبسيط لهجتها حتى استمع لها كل أصحاب اللهجات.

الريس حفني صاحب شفيقة ومتولي ومظلوم يعود من جديد في الاختيار

سر عبقرية الريس حفني ليس في صوته القوي مثل محمد طه أو الانفعالات الارتجالية الطريفة مثل الريس متقال، إنما سر الريس حفني كان في كيفية صياغة الكلمات ثم غنائها بصوت فيه إحساس، بالإضافة إلى طريقته التي تفرد بها في ارتجال التراكيب اللغوية بموهبة فطرية وذكاء وإلمام قوي بمفردات اللغة، ومن أشهر ما كتب سيرة "شفيقة ومتولي".

و وصلت شهرة الريس حفني حتى القصر الرئاسي، حيث غنى لجمال عبدالناصر موال كامل بعنوان "بيحكي التاريخ عنه"، ويقول في مطلعه: "من أصدقاء جمال.. ياما جانا سلاح وجا مال.. كله حلاوة وجمال.. عمره ما اعتدى بالشر.. دائما بالخير يبشر.. يخاف على كل البشر.. وفي سنين بسيطة قَدَّمْنَا.. وعالكنال ثبت قدمنا.. ورسملنا السكة قدامنا".

وصول الريس حفني إلى الرئيس عبدالناصر لم يكن بسبب أن كليهما من بني مر فقط، بل لإعجاب عبدالناصر بموال "طالت الغربة"، الذي ظهر في أولى حلقات مسلسل "الاختيار"، حيث رأى عبدالناصر أن هذا الموال هو أصدق تعبير عن غربته في فلسطين، ونصح الريس حفني بأن يسجل كافة أغانيه في إسطوانات.

وله أغنية شهيرة، كتبها بعد أن ابتعد عن الصورة في عصر السادات، وأعاد محمد محيى غناءها منذ عدة سنوات يقول فيها:" أنا مظلوم.. أنا مظلوم عاتبني ويمكن.. أنا مظلوم.. حلو ياللي عجبك بعدنا سايبنا ولايف على أعادينا.. تعالى نعاتب بعضينا.. عاتبني ف يمكن.. أنا مظلوم".

 

الأكثر قراءة

بمجسم للكعبة وهتاف "مفيش كورونا".. مسيرة في الإسكندرية احتفالا برمضان

بمجسم للكعبة وهتاف "مفيش كورونا".. مسيرة في الإسكندرية احتفالا برمضان

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو يظهر من خلالها العشرات يسيرون في الشوارع حاملين مجسم للكعبة المشرفة، مع التصفيق والتكبير وبعض الهتافات حولها، زاعم
لتعذر رؤية الهلال.. 4 دول تبدأ صيام رمضان غدا السبت

لتعذر رؤية الهلال.. 4 دول تبدأ صيام رمضان غدا السبت

بدأ العديد من الدول الإسلامية في صيام شهر رمضان، اليوم الجمعة، لكن هناك دول أخرى سيكون موعدها مع بداية الشهر الكريم، غدا السبت. 
باحثون يفجرون مفاجأة سارة: التعرض للشمس يقتل فيروس كورونا

باحثون يفجرون مفاجأة سارة: التعرض للشمس يقتل فيروس كورونا

أعلن القائم بأعمال مديرية العلوم والتكنولوجيا بوزارة الأمن الداخلي الأمريكية، وليام براين، أن باحثين تابعين للحكومة الأمريكية توصلوا إلى أن فيروس كورونا يعيش بش
يشبه التسمم.. ظهور عرض جديد لكورونا المستجد يعد من أولى علاماته

يشبه التسمم.. ظهور عرض جديد لكورونا المستجد يعد من أولى علاماته

الحمى، السعال الجاف، التهاب الحلق.. أعراض أساسية لدى المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ولكن لم تلك هي الأعراض الوحيدة إذ ظهر عرضا جديدا مقلقا.
"ماتبطلش تشربه عند الإفطار".. فوائد لا تحصى للبلح باللبن

"ماتبطلش تشربه عند الإفطار".. فوائد لا تحصى للبلح باللبن

فوائد التمر باللبن يقوي العظام ويحافظ على صحة القلب