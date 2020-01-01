وصية منسي وظهور محمد رمضان.. أبرز مشاهد أول أيام السباق الرمضاني

شهد أمس الجمعة، انطلاقة عدد كبير من المسلسلات والبرامج وحتى الإعلانات، تزامنا مع أول أيام شهر رمضان الكريم.

وكعادة كل عام، تنتظر الجماهير الأعمال الدرامية والفنية التي يشهدها السباق الرمضاني، والذي يشهد عديد من اللقطات والمشاهد التي تجذب انتباه الجماهير بشكل كبير وتصبح حديث الساعة.

ونرصد لكم في هذا التقرير أبرز المشاهد التي تضمنتها الأعمال الرمضانية في أول أيام الشهر الفضيل:

وصية الشهيد منسي

تضمنت أحداث الحلقة الأولى لمسلسل الاختيار، الذى بدأت قناة ON E عرضه مساء أمس، عرض وصية الشهيد أحمد منسى، أسطورة قوات الصاعقة المصرية، والتى جسدها الفنان أمير كرارة، في أول مشهد قائلا "أدفن بأفرولي.. الشهيد لا بيتغسل ولا بيتكفن".

وتصدر اسم المسلسل وأحداث الحلقة الأولى قائمة تريندات منصة التغريدات تويتر، بعد أن جسدت الأحداث بعض ملامح شخصية البطل المنسي ومواقفه الإنسانية مع الجميع.

دموع غادة عادل

وشهدت أولى حلقات برامج المقالب "رامز مجنون رسمي"، استضافة الفنانة الشهيرة غادة عادل، والتي لم تتحمل "المقلب" لتبكي بشدة في نهاية الحلقة.

وكانت غادة عادل مقيدة في كرسي، ويبدأ رامز في مضايقتها بعدة طرق منها استخدامه الكهرباء.

وتوسلت غادة عادل لرامز جلال قائلة: "أبوس إيدك فكني"، ليرد الأخير: "أنت في مملكتي وكل المطلوب منك تخرسي خالص عشان أعرف أشوف شغلي"، قبل أن تبكي في النهاية وتكسّر عدة أشياء داخل موقع التصوير.

نظارة شمس محيي إسماعيل

واصل الفنان محيي إسماعيل إثارته للجدل، غير ظهوره على الشاشة الرمضانية في أول أيام شهر رمضان الكريم.

وأصر إسماعيل على ارتداء النظارة الشمسية، في بداية حلقته مع المخرجة إيناس الدغيدي، ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة"، المذاع على شاشة "القاهرة والناس".

وأوضح محيي إسماعيل أنه لا يحب "خلع" نظارته: "بحب ألبس النضارة، بس لما أجي أمثل بقلع النضارة لكن هنا مقدرش".

ظهور مميز لمحمد صلاح وبهاء سلطان

وفي الإعلانات الرمضانية، أثار ظهور محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي والمطرب بهاء سلطان، إعجاب جماهير كثيرة خلال الساعات الأخيرة.

وظهر محمد صلاح في إعلان لأحد شركات الاتصالات، وكان يحث على ضرورة الالتزام بالبقاء في المنازل بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

في السياق نفسه، كان لظهور بهاء سلطان في إعلان أحد البنوك، بعد غياب طويل، ردود فعل قوية من الجماهير التي أشادت بوجوده وموهبته القوية.

بوكسرات ابن الجيران بين التأييد والمعارضة

بين التأييد والهجوم أثار إعلان "ابن الجيران" للفنانة ميس حمدان، حالة من الجدل في مواقع التواصل الاجتماعي، أمس، في أعقاب طرحه على الفضائيات بعد الإفطار.

"ابن الجيران بغرامه مشغولة، عليه عضلات وقوة ورجولة، نفسي أبقى قريبة منه زي فانلة (...)"، تكانت هذه كلمات الأغنية الدعائية والتي اعتبرها البعض تجاوزا غير مقبول، بينما رآها البعض الآخر دعابة الغرض منها خروج الإعلان بطريقة مألوفة لجذب انتباة المشاهدين.

مكعبات طاقة يوسف الشريف

كما أثارت أولى حلقات مسلسل "النهاية" ردود فعل قوية، إذ تدور أحداثه حول شكل العالم بعد 100 عام من الآن.

ووفقا لتصور المسلسل عن شكل الحياة المستقبلي، فإن عملة الأموال ستختفي من العالم، ليتم استبدالها بما يسمي بـ"مكعبات الطاقة" التي تستخدم في عمليات البيع والشراء.