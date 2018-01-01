عملها في "الشامبيونز".. إعلان صلاح بكرة شراب صورة "كربون" من هدف روما

إعلان جديد طرحته إحدى شركات الاتصالات تزامنا مع شهر رمضان الكريم، الإعلان جاء من غناء الفنانة شيرين عبدالوهاب "عزوتنا ملايين"، ظهر خلاله عدد من الفنانين أثناء اتباعهم الإجراءات الاحترازية والتزامهم المنازل، للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

على رأس هؤلاء النجوم جاء اللاعب محمد صلاح جناح المنتخب المصري وهداف فريق ليفربول الإنجليزي، والذي ظهر خلال الإعلان وهو يلعب مع ابنته "مكة" داخل منزلهما والحديقة الملحقة به، ثم يتحدث في مكالمة فيديو مع مجموعة أطفال.

وفي مشهد آخر ظهر نجم "الريدز"، وهو يصنع كرة من الجوارب، ثم يضعها أمام قدميه وأمامه سلة مهملات، وبعدها يركل تلك الكرة التي كونها من الجوارب لترتفع لأعلى ثمم تسقط داخل السلة، فينطلق بعدها الفرعون المصري محتفلا رافعا يديه.

مشهد صلاح الذي فاجأ به المشاهدين في الإعلان أول أيام رمضان، فعله نجم المنتخب المصري سابقا بكرة حقيقية، خلال مباراة الذهاب التي جمعت فريق ليفربول الإنجليزي، أمام نادي "إيه إس روما" الإيطالي، خلال الدور نصف النهائي، من دوري أبطال أوروبا عام 2018، على ملعب أنفيلد.

المباراة انتهت بنتيجة 5 أهداف مقابل هدفين لصالح الفريق الإنجليزي، كان نصيب الفتى المصري منها هدفين و2 "أسيست"، أولهما لساديو ماني السنغالي ليسجل الهدف الثالث، والثاني لروبيرت فيرمينيو البرازيلي ليحرز الهدف الرابع.

الهدف الثاني لصلاح في مرمى روما كان صورة طبق الأصل من حركة أبو مكة في الإعلان، حيث انطلق فيرمينيو، قبل أن يمرر الكرة لـ"مو"، لينطلق مع صرخات جماهير ليفربول، ويلمس الكرة بالطريقة نفسها، وبنفس الطريقة التي تجمع بين الخفة والدقة، ترتقي الكرة من فوق الحارس وتتجه ببطء نحو "الباك" دون حيلة لدفاعات روما وحارسها لإخراجها.

لم يكن هناك سوى بعض الفوارق البسيطة بين المشهدين، ففي المباراة ضرب صلاح كرة "الشامبيونز" بدلا من "الكرة الشراب"، وجعلها تقفز من فوق الحارس بدلا من السلة، ورفع يده اعتذارا لجماهير روما لأنه كان لاعبهم السابق بدلا من رفعها فرحا في الإعلان.