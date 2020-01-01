تكتل ومكعبات طاقة.. كيف تخيل مسلسل "النهاية" شكل العالم بعد 100 عام؟

شهد أمس الجمعة، الموافق أول أيام شهر رمضان الفضيلة، بث أولى حلقات مسلسل "النهاية" للفنان يوسف الشريف، والذي يتحدث عن العالم بعد 100 عام من الآن في أحداث تخيلية.

وتدور أحداث المسلسل بشكل عام حول مهندس يحاول التصدي للتكنولوجيا بصورتها القبيحة، والتي أصابت العالم بعد مرور 100 عام من الآن، ولكن يتغير كل شيء حينما يقابل إنسانا آليا مستنسخا منه.

وفي الحلقة الأولى، اتضحت ملامح العالم بعد 100 عام، وفقًا لرؤية وخيال كاتب المسلسل عمرو سمير عاطف، والتي نستعرضها لكم في التقرير التالي:

معكبات طاقة بدلًا من الأموال.. وتحرير القدس

وفقًا لأحداث المسلسل، فإن العالم بعد 100 عام سيشهد:

- اختفاء الأموال (الفلوس).. حيث يتعامل الناس في عمليات الشراء والبيع بما يسمى "مكعبات الطاقة".

- ستتحرر فلسطين من الاحتلال الإسرائيلي.

- تتغير موازين القوة في العالم، حيث تصبح الدول العربية ذات اليد العليا في العالم، وتحاصر دول أمريكا الشمالية بالمشكلات.

- يصبح هناك ما يسمى بـ"التكتل"، وهي منطقة بعيدة عن إشعاعات نووية تحاصر العالم.

- يصبح هناك ما يسمى بـ"التعليم الانتقائي"، حيث يمنع أغلب أطفال التكتل من تلقي تعليهم، ويعاقب بـ"النفي" كل مدرس يعطي دورسًا للأطفال في السر.

- تتطور التكنولوجيا بشكل رهيب إذ تصبح المسيطرة على كل أشكال الحياة، وبالتالي تصبح صناعة الروبوتات في مستوى آخر.