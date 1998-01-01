عالِم غَير العًالم.. قصة المصري حاتم زغلول الذي اخترع "الواي فاي"

"العلماء ورثة الأنبياء".. حديث شريف عن النبي محمد، لخص ببساطة قيمتهم في العالم، فكل لمسة يضعها أي منهم بأي مجال هي نقطة تضئ طريق البشرية لحياة أفضل وأسهل، ويجب أن يكون هناك عرفانا بالجميل تجاههم.

من هذا المنطلق، تستعرض "الوطن"، في سلسلة من الموضوعات، تنشر خلال شهر رمضان الكريم، علماء مصريين غيروا العالم وتركوا بصمتهم دون أن يعرفهم الكثير من البشر.

أحد هؤلاء هو الدكتور حاتم زغلول، عالم مصري والذي قد لا يعرفه الكثيرون ويجهلون فضله في أمر صار من أساسيات الحياة اليومية، إذ يعتبر واضع حجر الأساس لتقنية "الواي فاي"، أو اتصال الأجهزة الإلكترونية بالإنترنت لا سلكيا، كما ساهم في إيجاد تقنيات الـ"4 جي" التي زادت سرعة الإنترنت ونقله للهواتف المحمولة، وفقا لـ "العربية.نت".

الدكتور حاتم زغلول من مواليد عام 1957، في محافظة الجيزة التي التحق بمدارسها حتى وصل لدراسة الهندسة الإلكترونية في جامعة القاهرة وتخرج فيها عام 1979، ثم تعمق في الرياضيات التطبيقية بجامعة عين شمس، وبعدها عمل في إحدى شركات البترول الكبرى، ثم قرر الهجرة إلى كندا في العام 1983.

بعد الهجرة إلى كندا ببضع سنوات، وتحديدا عام 1989، حصل "زغلول" على وظيفة في شركة اتصالات كندية، وفيها أنجز ابتكاره الخارق مع رفيق دربه وصديق عمره الدكتور ميشيل فتوش.

كواليس ابتكار أساس "الواي فاي"، يحكيها الدكتور حاتم زغلول في حوار لموقع "العربية" قائلا "الشركة الكندية طلبت مني وزميلي ميشيل إيجاد وسيلة للارتقاء بالهواتف المحمولة وزيادة سرعة الإنترنت، التي كانت تعمل وقتها بخدمة "2 جي".

ونجح حاتم وميشيل في الأمر، إذ توصلا إلى خاصية جديدة عن طريق دراسة تأثير الموجات الكهرومغناطيسية التي تستطيع نقل البرامج والمعلومات والصور وغيرها، وهي ما تُعرف بـ "WOFDM"، وهو حجر الأساس الذي قام عليه "الواي فاي" الذي يسمح بالاتصال اللاسلكي عالي السرعة بين الأجهزة الإلكترونية وبعضها، ثم حصلا على براءة الاختراع في أميركا وكندا وسجلاه باسمهما.

استطاع حاتم زغلول، بالتعاون مع صديقه الدكتور ميشيل فتوش، الذي سبقه في الحصول على الدكتوراه في الاتصالات، خلال جلسة استغرقت ساعتين ونصف، التوصل لاختراع يُعد أكفأ نظام اتصالات إلى الآن.

بعد نجاحهما، طلبا من الشركة تصميم هواتف جديدة تناسب التكنولوجيا التي ابتكراها، ثم أنشأ شركة لتسويقه بمساعدة مساهمين كبار وشركات كبرى، وخلال العام 1991 تم الإعلان رسميا عن اختراع خدمة "الواي فاي"، بحسب موقع هيئة الإذاعة الكندية "سي بي سي".

حافظ "زغلول"، على نجاحه بعدما تم تصميم الهواتف النقالة لتعمل بالاختراع الجديد، إذ أُعلن عن أول هاتف محمول يعمل بـ "الواي فاي" في العام 1993، وبعدها تم تطوير الخدمة والهواتف لتعمل بسرعة "3 جي"، عام 1998، وأعلن عن تصنيع أول محمول يعمل بها في 2000.

النقطة المضيئة التي تركها المصري حاتم زغلول لم تتوقف هنا، بل زاد سطوعها حينما نجح في التوصل إلى وسيلة جديدة لتسريع الإنترنت و"الواي فاي"، إذ عكف على البحث والدراسة حتى توصل مع زملائه لتقنية "4 جي" التي أصبحت التكنولوجيا الأولى في العالم حاليا.