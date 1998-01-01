عالِم غَير العًالم.. قصة المصري حاتم زغلول الذي اخترع "الواي فاي"

05:12 ص | السبت 25 أبريل 2020
الدكتور حاتم زغلول

الدكتور حاتم زغلول

كتب: مصطفى الصبري

أخبار متعلقة

7 خطوات لحماية "الواي فاي" من الاختراق

7 خطوات لحماية "الواي فاي" من الاختراق

"ماتشغلش الميكرويف".. نصائح لسرعة الواي فاي أثناء عملك من المنزل

"ماتشغلش الميكرويف".. نصائح لسرعة الواي فاي أثناء عملك من المنزل

كيف تعرف شبكة "الواي فاي" الخاصة بك مخترقة أم لا؟ مبرمج يجيب

كيف تعرف شبكة "الواي فاي" الخاصة بك مخترقة أم لا؟ مبرمج يجيب

تعمل إيه لو نسيت باسوورد الواي فاي؟

تعمل إيه لو نسيت باسوورد الواي فاي؟

"العلماء ورثة الأنبياء".. حديث شريف عن النبي محمد، لخص ببساطة قيمتهم في العالم، فكل لمسة يضعها أي منهم بأي مجال هي نقطة تضئ طريق البشرية لحياة أفضل وأسهل، ويجب أن يكون هناك عرفانا بالجميل تجاههم.

من هذا المنطلق، تستعرض "الوطن"، في سلسلة من الموضوعات، تنشر خلال شهر رمضان الكريم، علماء مصريين غيروا العالم وتركوا بصمتهم دون أن يعرفهم الكثير من البشر.

أحد هؤلاء هو الدكتور حاتم زغلول، عالم مصري والذي قد لا يعرفه الكثيرون ويجهلون فضله في أمر صار من أساسيات الحياة اليومية، إذ يعتبر واضع حجر الأساس لتقنية "الواي فاي"، أو اتصال الأجهزة الإلكترونية بالإنترنت لا سلكيا، كما ساهم في إيجاد تقنيات الـ"4 جي" التي زادت سرعة الإنترنت ونقله للهواتف المحمولة، وفقا لـ "العربية.نت".

الدكتور حاتم زغلول من مواليد عام 1957، في محافظة الجيزة التي التحق بمدارسها حتى وصل لدراسة الهندسة الإلكترونية في جامعة القاهرة وتخرج فيها عام 1979، ثم تعمق في الرياضيات التطبيقية بجامعة عين شمس، وبعدها عمل في إحدى شركات البترول الكبرى، ثم قرر الهجرة إلى كندا في العام 1983.

بعد الهجرة إلى كندا ببضع سنوات، وتحديدا عام 1989، حصل "زغلول" على وظيفة في شركة اتصالات كندية، وفيها أنجز ابتكاره الخارق مع رفيق دربه وصديق عمره الدكتور ميشيل فتوش.

كواليس ابتكار أساس "الواي فاي"، يحكيها الدكتور حاتم زغلول في حوار لموقع "العربية" قائلا "الشركة الكندية طلبت مني وزميلي ميشيل إيجاد وسيلة للارتقاء بالهواتف المحمولة وزيادة سرعة الإنترنت، التي كانت تعمل وقتها بخدمة "2 جي".

ونجح حاتم وميشيل في الأمر، إذ توصلا إلى خاصية جديدة عن طريق دراسة تأثير الموجات الكهرومغناطيسية التي تستطيع نقل البرامج والمعلومات والصور وغيرها، وهي ما تُعرف بـ "WOFDM"، وهو حجر الأساس الذي قام عليه "الواي فاي" الذي يسمح بالاتصال اللاسلكي عالي السرعة بين الأجهزة الإلكترونية وبعضها، ثم حصلا على براءة الاختراع في أميركا وكندا وسجلاه باسمهما.

استطاع حاتم زغلول، بالتعاون مع صديقه الدكتور ميشيل فتوش، الذي سبقه في الحصول على الدكتوراه في الاتصالات، خلال جلسة استغرقت ساعتين ونصف، التوصل لاختراع يُعد أكفأ نظام اتصالات إلى الآن.

بعد نجاحهما، طلبا من الشركة تصميم هواتف جديدة تناسب التكنولوجيا التي ابتكراها، ثم أنشأ شركة لتسويقه بمساعدة مساهمين كبار وشركات كبرى، وخلال العام 1991 تم الإعلان رسميا عن اختراع خدمة "الواي فاي"، بحسب موقع هيئة الإذاعة الكندية "سي بي سي".

حافظ "زغلول"، على نجاحه بعدما تم تصميم الهواتف النقالة لتعمل بالاختراع الجديد، إذ أُعلن عن أول هاتف محمول يعمل بـ "الواي فاي" في العام 1993، وبعدها تم تطوير الخدمة والهواتف لتعمل بسرعة "3 جي"، عام 1998، وأعلن عن تصنيع أول محمول يعمل بها في 2000.

النقطة المضيئة التي تركها المصري حاتم زغلول لم تتوقف هنا، بل زاد سطوعها حينما نجح في التوصل إلى وسيلة جديدة لتسريع الإنترنت و"الواي فاي"، إذ عكف على البحث والدراسة حتى توصل مع زملائه لتقنية "4 جي" التي أصبحت التكنولوجيا الأولى في العالم حاليا.

الأكثر قراءة

بمجسم للكعبة وهتاف "مفيش كورونا".. مسيرة في الإسكندرية احتفالا برمضان

بمجسم للكعبة وهتاف "مفيش كورونا".. مسيرة في الإسكندرية احتفالا برمضان

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو يظهر من خلالها العشرات يسيرون في الشوارع حاملين مجسم للكعبة المشرفة، مع التصفيق والتكبير وبعض الهتافات حولها، زاعم
لتعذر رؤية الهلال.. 4 دول تبدأ صيام رمضان غدا السبت

لتعذر رؤية الهلال.. 4 دول تبدأ صيام رمضان غدا السبت

بدأ العديد من الدول الإسلامية في صيام شهر رمضان، اليوم الجمعة، لكن هناك دول أخرى سيكون موعدها مع بداية الشهر الكريم، غدا السبت. 
باحثون يفجرون مفاجأة سارة: التعرض للشمس يقتل فيروس كورونا

باحثون يفجرون مفاجأة سارة: التعرض للشمس يقتل فيروس كورونا

أعلن القائم بأعمال مديرية العلوم والتكنولوجيا بوزارة الأمن الداخلي الأمريكية، وليام براين، أن باحثين تابعين للحكومة الأمريكية توصلوا إلى أن فيروس كورونا يعيش بش
يشبه التسمم.. ظهور عرض جديد لكورونا المستجد يعد من أولى علاماته

يشبه التسمم.. ظهور عرض جديد لكورونا المستجد يعد من أولى علاماته

الحمى، السعال الجاف، التهاب الحلق.. أعراض أساسية لدى المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ولكن لم تلك هي الأعراض الوحيدة إذ ظهر عرضا جديدا مقلقا.
"ماتبطلش تشربه عند الإفطار".. فوائد لا تحصى للبلح باللبن

"ماتبطلش تشربه عند الإفطار".. فوائد لا تحصى للبلح باللبن

فوائد التمر باللبن يقوي العظام ويحافظ على صحة القلب