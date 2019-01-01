شرطة الإمارات تستخدم تكنولوجيا ذكية في مكافحة كورونا

07:23 ص | السبت 25 أبريل 2020
شرطة الإمارات تستخدم تكنولوجيا ذكية في مكافحة كورونا

شرطة الإمارات تستخدم تكنولوجيا ذكية في مكافحة كورونا

كتب: (وكالات)

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تستخدم الشرطة في الإمارات، خوذات ذكية يمكنها قياس درجة حرارة مئات الأشخاص كل دقيقة، وذلك في إطار الجهود المبذولة لمكافحة وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

ويمكن لهذه الخوذات، التي تحتاج لوقت أقل ومسافة أقصر من أجهزة قياس الحرارة التقليدية، أن تقيس درجة الحرارة من على بعد خمسة أمتار، وتستطيع فحص ما يصل إلى 200 شخص في الدقيقة، حيث تصدر الخوذة إنذارا في حالة رصد شخص مصاب بالحمى.

وقال الضابط في شرطة دبي، علي الرامثي: "نستخدم تلك الخوذة الذكية في هذا الوقت من الأزمة، مع وجود مرض كوفيد-19. نستخدمها في كل أقسام الشرطة في دبي فضلا عن وحدات الدورية التي يتطلب منهم العمل أن يكونوا في الخطوط الأمامية".

وأضاف الرامثي: "في حال وجود شخص مصاب بارتفاع في درجة الحرارة، نتخذ الإجراءات الضرورية لإيقافه ثم يتعامل المسعفون معه ويتم نقله إلى أقرب منشأة طبية".

وتستخدم شرطة دبي الخوذات لفحص الناس في المناطق ذات الكثافة السكنية المرتفعة بما في ذلك الأحياء المغلقة.

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