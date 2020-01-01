سكان شارع بالسويس يستخدمون القفازات "زينة رمضان"

05:36 ص | السبت 25 أبريل 2020
قفازات مواجهه كورونا تعلق " زينة شهر رمضان "

قفازات مواجهه كورونا تعلق " زينة شهر رمضان "

كتب: سيد نون

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قام مواطنون بمحافظة السويس اليوم، في أول أيام شهر رمضان بتحويل قفازات مستعملة خاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا إلى "زينة شهر رمضان" احتفالا بالشهر الكريم.

وقام المواطنون بوضع قفازات مستعملة كـ "زينة رمضان" داخل أحد الشوارع بوسط المدينة بحي السويس في محافظة السويس.

وأكد السكان، أن القفازات التي تم تعليقها مستعملة، وهي من مخلفات محلات تجارية متواجدة بالشارع الذي وضعت داخلة زينة شهر رمضان.

وأشار السكان، أن الهدف مما قام به المواطنون هو التعبير عن فرحتهم بقدوم شهر رمضان الذي يتواكب مع جائحة كورونا.

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