وجبات إفطار لمستشفيات "العزل": تحية من "تكية الخير"

وجبات إفطار الصائمين كانت وجهتها كل عام إلى موائد الرحمن ودور المسنّين والأيتام والأسر الفقيرة فى كل مكان، بينما هذا العام، وبعد جائحة فيروس كورونا، وصلت إلى مستشفيات الحجر الصحى، تحية وإجلالاً للفرق الطبية وكافة العاملين بها. نهى عبيد، مسئول مطبخ تكية الخير بالمعادى، استعدت قبل شهر رمضان بفترة لزيادة وجبات إفطار الصائمين هذا العام، بأشهى الوجبات، بالتنسيق مع مديرى المستشفيات: «تواصلنا معهم لتوضيح عدد الموجودين بالشيفت، من أطباء وممرضين وعاملين، لتوصيل وجبات إفطار وافية إليهم».

حميات إمبابة، حميات العباسية، وغيرهما من مستشفيات «العزل»، تم التنسيق معها، بحسب «نهى»، بخلاف مستشفيات أخرى غير خاصة بالحجر الصحى، مثل الدمرداش ومعهد ناصر وغيرهما، تم التواصل معها أيضاً، لتوصيل وجبات إفطار إليها.

«جلاش باللحمة، سلطة، رز بالخلطة، مكرونة بالبشاميل، فراخ بانيه، سمبوسك، شعرية بالكبدة والزبيب، وأرز بالخضراوات»، أصناف تضمنتها وجبات الإفطار التى وصلت إلى المستشفيات، وفقاً لـ«نهى»: «الأطباء مرابطون هناك ويواصلون العمل، ولا يفطرون مع أهاليهم، وبالتالى يستحقون كل تقدير، ومن حقهم تناول وجبة إفطار مشبعة ولائقة». تحكى «نهى» أن المطبخ يقدم وجبات طوال العام، ويتلقى مساعدات مادية وعينية، وبسبب إلغاء موائد الرحمن، هناك ترتيبات لتوصيل مزيد من الوجبات لمنازل الأسر الفقيرة: «نقوم بتوصيل الوجبات للأسر التابعة لنا، والتى خضعت لبحث اجتماعى دقيق، كما نسمح للمواطنين المتواصلين معنا بتوزيع الوجبات على الأسر التابعة لهم». ولتوسعة شريحة المستفيدين، أوضحت «نهى» أن جميع العاملات فى المطبخ سيدات معيلات، يتكسبن من عمل الخير، وينفقن على أسرهن المتعففة.