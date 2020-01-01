معرض فن تشكيلي "أون لاين" رسالته: تفاءلوا في الحظر

نشر التفاؤل والبهجة يرفع مناعة الجسد ضد المرض، ويقوى الروح فى مواجهة الملل، هدف وضعته زينب الشريف، فنانة تشكيلية، نصب عينيها، وهى تقرر إقامة معرضها الجديد «أون لاين» عبر وسائل التواصل الاجتماعى تحت عنوان «تفاءلوا فى الحظر».

10 لوحات بدأت فيها منذ فترة هى أساس المعرض، الذى اعتبرته «زينب» وسيلة تهوّن على الناس ساعات الحظر والعزلة التى تسبب فيها فيروس كورونا: «أحب الفن التشكيلى، وأعتبره مثل الشمس التى تضىء حياة الناس، وفى كل مرة كنت أقيم معارض فنية كنت أعتبر أن من يحب الفن سيذهب إليه خصيصاً، لكن هذه المرة كان الموضوع مختلفاً، وهو ضرورة وصول الفن للناس، لكى يقول لهم تفاءلوا وانشروا الحب بينكم، بعد أن أصبحت كل حياتهم تدار من المنزل تقريباً حتى إدارة أعمالهم».

لم تكتف «زينب» بالدراسة العادية، فسعت للحصول على ماجستير فى نظم تسويق المعارض الفنية، وعلى مدار 8 أعوام، أقامت الكثير من المعارض العادية والافتراضية: «لم تكن المرة الأولى التى أقيم فيها معرضاً افتراضياً، سبقتها مرة واحدة بهدف الترويج للوحات التى أرسمها، ولكن اقتصر المعرض على بضع لوحات لعرضها، أما هذه المرة فقد جمعت كل اللوحات التى رسمتها، وتدعو للتفاؤل سواء فى موضوعاتها، أو فى ألوانها المبهجة، ليستمتع الناس بها».

أغلب لوحات المعرض «بورتريهات» لسيدات مصريات من مختلف الأعمار، والفئات: «لكونى سيدة، أميل أكثر لرسم وجوه السيدات، ولكن بشكل بعيد عن التقليدية، فأستخدم الألوان الجريئة، كوسيلة أقول بها إن المرأة كائن قوى وشجاع، فمثلاً هناك لوحة لامرأة شعرها ووجهها لونهما أخضر، وهو رمز للخصوبة والأمل».