معرض فن تشكيلي "أون لاين" رسالته: تفاءلوا في الحظر

03:42 ص | السبت 25 أبريل 2020
إحدى لوحات المعرض

إحدى لوحات المعرض

كتب: إنجى الطوخى

أخبار متعلقة

جاليري ضي يشارك بمعرضين فن تشكيلي في معرض الكتاب 2020

جاليري ضي يشارك بمعرضين فن تشكيلي في معرض الكتاب 2020

تماثيل من الخردة في معرض فن تشكيلي.. "ع الحديدة"

تماثيل من الخردة في معرض فن تشكيلي.. "ع الحديدة"

ديكورات مسرحية "سيدتي الجميلة" فى معرض فن تشكيلي: القديمة تحلى

ديكورات مسرحية "سيدتي الجميلة" فى معرض فن تشكيلي: القديمة تحلى

بالصور| "اعرف بلدك" معرض فن تشكيلي تنظمه مكتبة مصر الجديدة

بالصور| "اعرف بلدك" معرض فن تشكيلي تنظمه مكتبة مصر الجديدة

نشر التفاؤل والبهجة يرفع مناعة الجسد ضد المرض، ويقوى الروح فى مواجهة الملل، هدف وضعته زينب الشريف، فنانة تشكيلية، نصب عينيها، وهى تقرر إقامة معرضها الجديد «أون لاين» عبر وسائل التواصل الاجتماعى تحت عنوان «تفاءلوا فى الحظر».

10 لوحات بدأت فيها منذ فترة هى أساس المعرض، الذى اعتبرته «زينب» وسيلة تهوّن على الناس ساعات الحظر والعزلة التى تسبب فيها فيروس كورونا: «أحب الفن التشكيلى، وأعتبره مثل الشمس التى تضىء حياة الناس، وفى كل مرة كنت أقيم معارض فنية كنت أعتبر أن من يحب الفن سيذهب إليه خصيصاً، لكن هذه المرة كان الموضوع مختلفاً، وهو ضرورة وصول الفن للناس، لكى يقول لهم تفاءلوا وانشروا الحب بينكم، بعد أن أصبحت كل حياتهم تدار من المنزل تقريباً حتى إدارة أعمالهم».

لم تكتف «زينب» بالدراسة العادية، فسعت للحصول على ماجستير فى نظم تسويق المعارض الفنية، وعلى مدار 8 أعوام، أقامت الكثير من المعارض العادية والافتراضية: «لم تكن المرة الأولى التى أقيم فيها معرضاً افتراضياً، سبقتها مرة واحدة بهدف الترويج للوحات التى أرسمها، ولكن اقتصر المعرض على بضع لوحات لعرضها، أما هذه المرة فقد جمعت كل اللوحات التى رسمتها، وتدعو للتفاؤل سواء فى موضوعاتها، أو فى ألوانها المبهجة، ليستمتع الناس بها».

أغلب لوحات المعرض «بورتريهات» لسيدات مصريات من مختلف الأعمار، والفئات: «لكونى سيدة، أميل أكثر لرسم وجوه السيدات، ولكن بشكل بعيد عن التقليدية، فأستخدم الألوان الجريئة، كوسيلة أقول بها إن المرأة كائن قوى وشجاع، فمثلاً هناك لوحة لامرأة شعرها ووجهها لونهما أخضر، وهو رمز للخصوبة والأمل».

الأكثر قراءة

بمجسم للكعبة وهتاف "مفيش كورونا".. مسيرة في الإسكندرية احتفالا برمضان

بمجسم للكعبة وهتاف "مفيش كورونا".. مسيرة في الإسكندرية احتفالا برمضان

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو يظهر من خلالها العشرات يسيرون في الشوارع حاملين مجسم للكعبة المشرفة، مع التصفيق والتكبير وبعض الهتافات حولها، زاعم
لتعذر رؤية الهلال.. 4 دول تبدأ صيام رمضان غدا السبت

لتعذر رؤية الهلال.. 4 دول تبدأ صيام رمضان غدا السبت

بدأ العديد من الدول الإسلامية في صيام شهر رمضان، اليوم الجمعة، لكن هناك دول أخرى سيكون موعدها مع بداية الشهر الكريم، غدا السبت. 
باحثون يفجرون مفاجأة سارة: التعرض للشمس يقتل فيروس كورونا

باحثون يفجرون مفاجأة سارة: التعرض للشمس يقتل فيروس كورونا

أعلن القائم بأعمال مديرية العلوم والتكنولوجيا بوزارة الأمن الداخلي الأمريكية، وليام براين، أن باحثين تابعين للحكومة الأمريكية توصلوا إلى أن فيروس كورونا يعيش بش
يشبه التسمم.. ظهور عرض جديد لكورونا المستجد يعد من أولى علاماته

يشبه التسمم.. ظهور عرض جديد لكورونا المستجد يعد من أولى علاماته

الحمى، السعال الجاف، التهاب الحلق.. أعراض أساسية لدى المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ولكن لم تلك هي الأعراض الوحيدة إذ ظهر عرضا جديدا مقلقا.
"ماتبطلش تشربه عند الإفطار".. فوائد لا تحصى للبلح باللبن

"ماتبطلش تشربه عند الإفطار".. فوائد لا تحصى للبلح باللبن

فوائد التمر باللبن يقوي العظام ويحافظ على صحة القلب