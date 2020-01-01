رمضان في مستشفى العزل بكفر الزيات: زينة وهدايا للأطفال.. و"وحوي يا وحوي"

04:10 ص | السبت 25 أبريل 2020
الأطقم الطبية تحمل فوانيس للمرضى

الأطقم الطبية تحمل فوانيس للمرضى

كتب: رفيق محمد ناصف وأحمد فتحى

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شهد مستشفى كفر الزيات للعزل الصحى، التابع لمديرية الصحة بالغربية، أجواء رمضانية بحلول شهر رمضان وتركيب الزينة فى أروقة المستشفى، وتوزيع فوانيس على الأطفال والغناء لهم بأغانى الشهر المبارك.

وكشفت مصادر طبية فى المستشفى أنه مع الساعات الأولى من بدء الشهر المبارك، حرصت إدارة المستشفى مع الطاقم الطبى على تعليق الزينة والفوانيس فى طرقات المستشفى، وذلك بهدف رسم البهجة والسرور على وجوه المرضى المصابين بفيروس كورونا، والمساهمة فى دعم الصحة النفسية لهم.

وكشف مصدر، فضّل عدم ذكر اسمه، أن الطاقم الطبى حرص على شراء فوانيس للأطفال الذين يخضعون للعلاج فى المستشفى، وقام أفراد الطاقم الطبى بتوزيعها على الأطفال، مع ترديد أغانى «حالو.. يا حالو» فى محاولة للترفيه والتخفيف عنهم.

وكشف الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة فى محافظة الغربية، أن مستشفى عزل كفر الزيات رفض صيام المصابين بفيروس كورونا، لعدة أسباب، منها ضعف المناعة، وأخذ جرعات علاجية فى أوقات متفرقة طوال ساعات النهار، ما لا يمكن معه صوم المريض، إلى جانب تجنب جفاف الحلق، لما له من آثار سيئة على المرضى.

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