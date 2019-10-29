قصة صورة x الملعب.. مارادونا يحتفل بعيد ميلاده ملكا على كرسي

10:21 م | الجمعة 24 أبريل 2020
مارادونا

مارادونا

كتب: حسن شحاته

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بطل عالمي وأسطورة أرجنتينية لن تمحى من ذاكرة عشاق راقصي التانجو، بعدما عزف لهم أجمل الألحان بأهدافه وأكمل السيمفونية بأهدافه التاريخي، إنه النجم دييجو آرماندو مارادونا، صاحب  التتويج التاريخي للأرجنتين بكأس العالم 1986، لذلك أصرت جماهير الفريق المنافس على الاحتفال بعيد ميلاده بطريقة غير معتادة.

جماهير خيمناسيا تحتفل بمدربها أمام الفندق

لم يكن يتخيل مارادونا، المدير الفني حينها لنادي خيمناسيا لا بلاتا، الدعم الكبير من جماهير ناديه، عندما حل ضيفًا ثقيلا عليه، ضمن منافسات الجولة الـ11 من بطولة الدوري الأرجنتيني.

وقام عدد كبيرمن جماهير فريقه بالتجمع أمام فندق إقامة فريقه، قبل مواجهة نيولز أولد بويز في اليوم التالي، حيث خرج مارادونا إليهم من شرفة غرفته لتوجيه التحية لهم، حيث استقبلهم بفاصل من الرقص.

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مارادونا يقود المباراة ملكًا على كرسي احتفالا بعيد ميلاده

ودخل مارادونا المباراة في يوم عيد ميلاده الـ59، الموافقيوم 30 أكتوبر 2019، لكن المفاجأة كانت من الفريق المنافس نيولز أولد بويز الذي سبق له اللعب ضمن صفوفه، فبمجرد نزوله ملعب المباراة، عانقه نجم الفريق ماكسي رودريجيز في مشهد مؤثر بينهما، خاصة أنه أشرف على تدريبه في المنتخب بمونديال 2010.

كما قدمت إدارة نادي أولد بويز صورة ضخمة للنجم الأرجنتيني، بالإضافة إلى كرسي فخم باللون الأحمر والأسود، وقع عليه بخط يديه قبل أن يجلس عليه ملكًا، ويدير المباراة من أقرب نقطة على خط التماس.

وأشعلت جماهير أولد بويز الملعب، احتفالا بعيد ميلاد الأسطورة الأرجنتينة مارادونا، على الرعم من قيامه بتمثيل النادي في موسم واحد فقط.

وتوج مارادونا الاحتفالية التاريخية بفوز ساحق لفريقه الذي ينافس على الهبوط، برباعية نظيفة، في مفاجأة من العيار الثقيل، حيث سجل فوزه الثاني من آخر 5 مواجهات مع خيمانسيا.

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