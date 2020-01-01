اليوم الأول من رمضان.. اختبر معلوماتك بـ10 أسئلة دينية

01:09 م | الجمعة 24 أبريل 2020
معلومات دينية

معلومات دينية

كتب: منة العشماوي

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يحتاج الشخص في شهر رمضان، إلى التقرب من الله، سواء بقراءة القرآن أو الصلاة والصوم والدعاء، والتطلع لمعرفة معلومات دينية من قصص الصحابة والأنبياء وغيرها.

وتقدم "الوطن"، في سلسلة من عدة حلقات تنشر يوميا خلال شهر رمضان، 10 أسئلة دينية للقارئ لاختبار معلوماته وتنميتها وتسليته وقت الصيام.

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