اليوم الأول من رمضان.. اختبر معلوماتك بـ10 أسئلة دينية

معلومات دينية
يحتاج الشخص في شهر رمضان، إلى التقرب من الله، سواء بقراءة القرآن أو الصلاة والصوم والدعاء، والتطلع لمعرفة معلومات دينية من قصص الصحابة والأنبياء وغيرها.
وتقدم "الوطن"، في سلسلة من عدة حلقات تنشر يوميا خلال شهر رمضان، 10 أسئلة دينية للقارئ لاختبار معلوماته وتنميتها وتسليته وقت الصيام.
حسمت منظمة الصحة العالمية الجدل حول منشأ فيروس "كورونا"، في ظل انتشار نظريات المؤامرة التي تزعم أن الفيروس المستجد تم تخليقه أو تصنيعه أو حتى تطويره معمليا.
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو يظهر من خلالها العشرات يسيرون في الشوارع حاملين مجسم للكعبة المشرفة، مع التصفيق والتكبير وبعض الهتافات حولها، زاعم
عقب واقعة القبض على الطالبة حنين حسام بشأن مقطع الفيديو الذي دعت خلاله الفتيات لتسجيل فيديوهات لهن من داخل المنزل مقابل الحصول على مبالغ مالية طائلة، أصدر تطبيق
الحمى، السعال الجاف، التهاب الحلق.. أعراض أساسية لدى المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ولكن لم تلك هي الأعراض الوحيدة إذ ظهر عرضا جديدا مقلقا.
كل ما تريد معرفته عن آذان النوازل الذي سمحت به وزارة الأوقاف في شهر رمضان
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