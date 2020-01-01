بث مباشر.. صلاة أول جمعة في شهر رمضان بالحرم المكي

نقدم بثا مباشرا لصلاة الجمعة من المسجد الحرام في مكة المُكرمة بعد ثبوت الرؤية الشرعية لهلال شهر رمضان المُبارك.

كان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وافق على إقامة صلاة التراويح في الحرمين الشريفين وتخفيفها إلى خمس تسليمات وإكمال القرآن الكريم في صلاة التهجد مع استمرار تعليق دخول المصلين، وذلك لمنع انتشار فيروس كورونا.

أوضح ذلك، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، مبينًا أن الهدف من الاختصار والتخفيف تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، مع استمرار إقامة شعيرة القيام وختم القرآن الكريم في جنبات الحرمين الشريفين، وأن الصلاة ستقتصر على المصلين لصلاة العشاء.