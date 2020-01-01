دراسة: القهوة المفلترة أكثر فائدة لصحة القلب

أظهرت دراسة نرويجية أن شرب القهوة المصفاة أو المفلترة، أكثر فائدة للإنسان مما يشير إلى أن عشاق "الإسبريسو" قد يكونوا محظوظين.

وأظهرت الدراسة التي أجريت على أكثر من 500 ألف شخص نرويجي، أن الأشخاص الذين يشربون القهوة المفلترة بانتظام يقل احتمال وفاتهم بنسبة تزيد عن 15% على مدى 20 عاما، مقارنة بمن تجنبوه.

وعرف الباحثون لسنوات أن القهوة غير المفلترة تحتوي على مستويات أعلى من الزيوت الطبيعية التي يمكن أن ترفع نسبة الكوليسترول في الدم.

وقال كوني ديكمان مستشار الغذاء والتغذية والرئيس السابق لأكاديمية التغذية وعلم التغذية في النرويج، إن النتائج لا تثبت وجود صلة بين السبب والنتيجة على سبيل المثال، افتقرت الدراسة إلى معلومات عن الوجبات الغذائية للناس، بما في ذلك ما إذا كانوا قد غطوا قهوتهم بالسكر والقشدة، أو استمتعوا بإسبرسو مع الكوكيز.

وتستند النتائج التي نشرت في المجلة الأوروبية لأمراض القلب الوقائية إلى أكثر من 508 آلاف رجل وامرأة تتراوح أعمارهم بين 20 و 79 سنة في البداية، مشيرة إلى أن أولئك الذين شربوا القهوة المفلترة بانتظام كانوا أقل عرضة للوفاة بنسبة 15 في المائة، مقارنة بالأشخاص الذين نادرا أو لم يشربوا القهوة على الإطلاق.