الرئيس الأمريكي ينصح المصابين بكورونا بالخروج "في الشمس"

لفت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، إلى أن أشعة الشمس يمكن استخدامها في علاج المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بحسب ما ذكرت "CNN".

ترامب: أشعة الشمس لها تأثير على الفيروس

ما قاله الرئيس الأمريكي، جاء خلال التصريح الصحفي حول فيروس كورونا، إذ قال "هناك شائعة، شائعة جميلة، وهي أنكم تخرجون خارجا إلى الشمس أو مكان وجود حرارة وذلك له تأثير على الفيروس".

كما أضاف "ترامب" من دون تحديد مصدر فرضيته، خلال مؤتمر بالبيت الأبيض: "يجب أن نعرض الجسم للتأثيرات القوية للأشعة فوق البنفسجية أو ببساطة لضوء قوي للغاية.. إذا استطعت إيصال الضوء داخل الجسم، من خلال الجلد أو أي شيء آخر، فعندئذ يدمره في دقيقة"، بحسب "روسيا اليوم".

وطالب "ترامب"، من ديبوراه بريكس، منسقة فريق عمل فيروس كورونا، خلال المؤتمر الصحفي "بالتحدث مع الأطباء لرؤية إن كانت هناك أي طريقة يمكن من خلالها تسليط الضوء أو الحرارة من أجل المعالجة".

وفي الحقيقة، هناك بعض الفيروسات ومن بينها الأنفلونزا وحتى الفيروسات التاجية (كورونا) الأخرى مثل "السارس" تميل إلى الوصول إلى الذروة نوعاً ما في مارس وأبريل، وبعدها تبدأ في التراجع.

وردا على تصريحات الرئيس الأمريكي، أوضحت ديبوراه بريكس، بالإضافة إلى عدد من الخبراء الصحيين الذين علقوا على تصريحاته عقب المؤتمر الصحفي، أن أشعة الشمس ليست علاجا محتملا لفيروس كورونا.