يقوي المناعة ويقاوم العدوى.. فوائد مشروب العرقسوس المذهلة في رمضان

02:47 م | الجمعة 24 أبريل 2020
العرقسوس

العرقسوس

كتب: منة العشماوي

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يعتبر مشروب العرقسوس، من المشروبات الأساسية في شهر رمضان منذ قديم الأزل، حيث إنه متواجد دائما على سفرة الإفطار.

ويحتوي العرقسوس على عدد من الفوائد عديدة لصحة الإنسان فه غني بالمعادن مثل الفسفور، البوتاسيوم، الكالسيوم والماغنسيوم، مما يعزز الجسم أثناء الصيام بالنهار.

وترصد "الوطن"، فيما يلي فوائد العرقسوس وفقا للمواقع الأجنبية "livestrong" و "herbalsupplement" و"himalayawellness".

فوائد العرقسوس

- يحسن عملية الهضم ويزيد فتح الشهية خلال وجبة الإفطار.

- يقاوم إحساس العطش في الصيام كونه يخزن السوائل في الجسم.

- يعمل على التخفيف من التعب والإجهاد، حيث إنه يحسن أداء الغدة الكظرية المنتجة للهرمونات المسببة للإجهاد.

- يمنع تراكم الدهون في الكبد ويخلصه من السموم، كما ينتشط الخلاليا الطبيعية في الكبد وينظم أدائه.

- يحافظ على صحة القلب ويقوي عضلته.

- يعمل على علاج تقرحات المعدة والمريء والاثنى عشر.

- تقلل نسبة الكوليسترول الضار بالجسم، ويقي من الإصابة بأمراض القلب.

- يعزز أداء الجهاز التنفسي، ويعالج أمراض البرد والأنفلونزا والسعال والرشح.

- يدعم جهاز المناعة في رمضان ويعزز من كفاءة عمله مما يؤدي لمقاومة الإصابة بأمراض مختلفة أو عدوى.

- يقي من السرطان سواء سرطان الرئة أو البنكرياس أو الجلد أو البلعوم أو العظم.

- يحسن المزاج ويقلل العصبية والتوتر.

- ينشط النخاع لإنتاج كرات الدم الحمراء.

طريقة عمل العرقسوس في رمضان للحصول على فوائده

وضع كوب من بودرة العرقسوس وإضافة نصف ملعقة صغيرة من بيكربونات الصودا، ثم 6 أكواب من الماء البارد تدريجيا حتى يصبح عجينة، يترك لمدة نصف ساعة وبعد ذلك تقوم بوضع الماء في وعاء ويمكن وضع مكعبات الثلج معه وتناوله.

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