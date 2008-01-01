"باتا باتا" تعود بحلة جديدة في الحرب ضد كورونا

05:17 ص | الجمعة 24 أبريل 2020
فيروس كورونا

فيروس كورونا

كتب: (وكالات)

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تعود من جديد أغنية "باتا باتا" الشهيرة للمغنية الجنوب إفريقية المكافحة للفصل العنصري ميريام ماكيبا بإصدار وبكلمات جديدتين في مسعى للمساعدة في التغلب على تفشي جائحة كورونا المستجد "كوفيد 19"، وفقا لما ذكرته قناة"سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وكانت الأغنية، التي أطلقت في عام 1967، مرادفة لنضال تحرير جنوب إفريقيا، لكن تمت إعادة كتابتها بشكل يشجع على التباعد الاجتماعي وغسل اليدين.

وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، في بيان: "بمجرد أن أطلق عليها الأغنية الأكثر بهجة في العالم"، تمت إعادة تسجيلها "لنشر المعلومات والأمل في زمن فيروس كورونا".

وأوضحت المنظمة، أن أنجيليك كيدجو المولودة في بنين والتي تم توجيهها من ماكيبا ستغني النسخة الجديدة.

و"باتا باتا" تعني "المس المس" في إحدى اللغات الجنوب إفريقية، وقد عدلت بعض الكلمات في النسخة المعدلة وجاء فيها "هذا الوقت من تفشي فيروس كورونا، ليس الوقت المناسب للمس. يمكن للجميع المساعدة في محاربة كوفيد 19. ابقوا في المنزل وانتظروا. هذا ليس وقت باتا باتا  نحن في حاجة إلى الحفاظ على أيدينا نظيفة".

وتوفيت المغنية المعروفة بـ "ماما أفريكا" عن 76 عاما في نوفمبر 2008 بعد إحياء عرض في إيطاليا.

وفازت بجائزة جرامي عن أفضل أغنية فوك في العام 1965، إلا أن موسيقاها منعت في وطنها بعد ظهورها في فيلم مناهض للفصل العنصري.

وقالت كيدجو في بيان "ألهمتني مانو. ألهمتني ميريام. وأعطتني باتا باتا الأمل"،مضيفة: "هذه الأغنية كانت موجودة دائما من أجل الناس في وقت النضال. آمل بأن تساعدهم هذه المرة أيضا".

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