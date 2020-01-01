"ماتبطلش تشربه عند الإفطار".. فوائد لا تحصى للبلح باللبن

هو مشروب أساسي على السفرة المصرية، فلا يخلو منزل منه ومن عادة تناوله عند الإفطار في شهر رمضان خاصة، كما نصح به العديد من خبراء التغذية لما للبلح أو التمر باللبن من فوائد عظيمة تعود على صحة الإنسان.

"لو الإنسان عرف فوائده مش هيبطل يشرب منه كل يوم" هكذا قالت الدكتورة شيري أنسي استشاري التغذية في حديثها عن البلح باللبن، حيث ذكرت فوائده المتعددة فيما يلي:

فوائد البلح باللبن

- يعمل على زيادة نسبة الحديد بالجسم، والذي يقلل من فرص الشعور بالضعف والدوخة.

- يعمل على تقوية العظام لما به من كالسيوم ويقيك من هشاشة العظام، كما أن غناه بفيتامين "أ" يعزز من حالة القلب.

- يتضمن نسبة من السكريات والتي تفيد الأشخاص الذين تحتاج أجسادهم إليه لمنح مزيدا من الطاقة.

- يمنع إصابتك بعلامات الشيخوخة لما يحتويه من فيتامين سي.

- يحتوي على مضادات الأكسدة التي تعمل على تقوية المناعة، ويعطي الجسم الطاقة التي يستطيع بها مواصلة يومه.

يسهل عملية الهضم وينشط حركتها بما لا يرهقها.

- تناوله عند الإفطار يقيك من الإمساك والصداع والخمول.

- يحارب الحساسية، ويعالج الأنيميا.