سويسرا تطلق دراسة واسعة حول مناعة كورونا

01:19 ص | الجمعة 24 أبريل 2020
سويسرا تطلق دراسة واسعة حول مناعة كورونا

سويسرا تطلق دراسة واسعة حول مناعة كورونا

كتب: (وكالات)

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بدأ باحثون سويسريون، اليوم، بجمع عينات دم واستطلاع مواطنين لتحديد نسبة السكان الذين باتت لديهم أجسام مضادة لوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" ومستوى المناعة، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وقال موقع البرنامج في بيان: جرى إطلاق دراسة "مناعة كورونا" من قبل الأكاديمية السويسرية للصحة العامة وضمت 12 مؤسسة جامعية حتى "تجري على المستوى الوطني لجمع بيانات وبائية عن المناعة" لكورونا المستجد.

وتستمر الدراسة لستة أشهر على الأقل لأجل الحصول على "معلومات موثوقة عن عدد حاملي الأجسام المضادة لوباء كوفيد-19 في المناطق المختلفة ومجموعات محددة من السكان وعن مدى المناعة ومدتها" ضد الوباء.

وستقدم هذه البيانات معلومات "عن احتمال الإصابة مجددا بالفيروس"، الذي تسبب بوفاة 1300 شخص في سويسرا حيث سجلت 28500 إصابة.

وهذا الرقم لا يمثل سوى جزء من الحالات بسبب عدم إخضاع كل السكان لفحص الكشف، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وبدأت إيطاليا وألمانيا بتجارب على المستوى الوطني حول الأجسام المضادة وأعلنت دول اخرى نيتها في إجراء تجارب مماثلة قريبا.

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