"استادو".. تطبيق ينافس مواقع التواصل العالمية بأيد مصرية

11:26 م | الخميس 23 أبريل 2020
تطبيق استادو

تطبيق استادو

كتب: سما سعيد

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تجربة فريدة من نوعها، اقتحم بها الشاب المصري محمد خاطر 26 سنة عالم السوشيال ميديا، وقرر إنشاء موقع مصري، بعيدا عن التحكمات العالمية وصعوبة ضوابطها بالنسبة للكثير من المصريين.

خاطر طيار برتبة نقيب، قرر عمل تطبيق اجتماعي يحتوي على كثير من المميزات مقارنة بـ "فيسبوك" وأهمها توفير المبالغ الهائلة التي تدفع له سواء فى الاستخدام أو الإعلانات: "وكمان من الناحية الأمنية هيكون أفضل وأسرع في السيطرة عليه".

"موقع وتطبيق تواصل اجتماعي جديد مصري 100%"

"استادو" الاسم الذي اختاره خاطر يحتوي على مميزات الفيسبوك وتويتر بالإضافة إلى مميزات أكثر خصوصية أبرزها أنه يستطيع المستخدم عمل منشور صوتي وتعليق صوتي: "بالنسبة للطلاب يستطيعون رفع ملفات PDF من حسابهم عادي لمشاركة متابعيهم بمنتهى السهولة، ويحتوي على خاصية" ترندات" مثل تويتر".

" دعم شبابنا المصري المخترع والمبدع من أهم أهداف سيادة الرئيس" اتخذ الطيار حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي هدف يحتذي به، وعمل على تطوير أفكاره، موضحا أنه عمل على مشروعه لمدة ٣ سنوات وهو بعيد كل البعد عن مجال دراسته لكن حبه للعلم جعله لديه إصرار على تحقيق حلمه.

وعلقت الدكتورة هالة سعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على منشور لدى خاطر خاص بالموقع الجديد وعبر الطيار عن سعادته قائلا:" سعدت جدا بردود الأفعال تجاه التطبيق وشرفت بتعليق الدكتورة هالة السعيد على منشوري ودعمها وأتمنى أشوف بلدي لديها اكتفاء ذاتي في كل المجالات"

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