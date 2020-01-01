العلماء يكتشفون أنواع الخلايا الأكثر عرضة للإصابة بكورونا بجسم الإنسان

اكتشف العلماء أنواع الخلايا في جسم الإنسان التي قد تكون أكثر عرضة للإصابة بالفيروس التاجي المستجد كورونا الذي يجتاح العالم، وتحديد الأهداف المفترضة بناءً على أنواع البروتينات التي تنتجها الخلايا.

أثناء وباء السارس الأصلي في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وجد الباحثون أن الفيروس المسؤول يصيب الخلايا بمساعدة بروتينين مستقبل يسمى الإنزيم المحول للأنجيوتنسين 2 (ACE2)، والذي يساعد الفيروس على الارتباط الخلايا، وإنزيم يسمى النوع الثاني من البروتياز عبر الغشاء (TMPRSS2)، والذي يتوسط في إصابة الخلية، بحسب موقع "sciencealert" العلمي المتخصص.

ووجد العلماء في وقت سابق من هذا العام أن كورونا يستغل نفس البروتينين، ما يمنح الباحثين فكرة حيوية لتحديد الأهداف الأكثر عرضة للفيروس، وهي خلايا في الجهاز التنفسي والأنسجة المعوية التي تعبر عن كل من ACE2 وTMPRSS2.

يقول عالم المناعة خوسيه أوردوفاس مونتانيس من مستشفى بوسطن للأطفال: "بمجرد أن أدركنا أن دور هذه البروتينات تم تأكيده كيميائيًا، بدأنا نتطلع لنرى أين كانت هذه الجينات في مجموعات بياناتنا الحالية".

في جهد ضخم متعدد المؤسسات شارك فيه عشرات العلماء، مشط الباحثون مجموعات بيانات متعددة لتسلسل الحمض النووي الريبي، وجمعوا المعلومات لآلاف الأنواع المختلفة من الخلايا في البشر، والرئيسات غير البشرية، والفئران.

على وجه الخصوص، بحث الفريق عن أنماط التعبير الجيني لمئات أنواع الخلايا في الرئتين والممرات الأنفية والأمعاء، ومناطق من الجسم التي يتوقعون أنها يمكن أن تحتوي على كورونا.

وذكر الفيزيائي الكيميائي أليكس شاليك من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا: "نظرًا لامتلاكنا هذا المستودع المذهل للمعلومات، تمكنا من البدء في النظر إلى الخلايا التي من المحتمل أن تكون مستهدفة للإصابة، وعلى الرغم من أن مجموعات البيانات هذه لم يتم تصميمها خصيصًا لدراسة كورونا، نأمل أن تمنحنا بداية سريعة لتحديد بعض الأشياء التي قد تكون ذات صلة هناك".

في نهاية المطاف، أظهر التحليل أن أقلية صغيرة فقط من الخلايا التنفسية والأمعاء البشرية لديها جينات تعبر عن كل من ACE2 وTMPRSS2.

ومن بين تلك الخلايا التي تم تحديدها، 3 أنواع رئيسية من الخلايا: خلايا الرئة من النوع الثاني (التي تساعد في الحفاظ على الأكياس الهوائية، والمعروفة باسم الحويصلات الهوائية)؛ الخلايا المعوية التي تساعد الجسم على امتصاص العناصر الغذائية؛ والخلايا الكأسية في الممر الأنفي الذي يفرز المخاط.

ويؤكد الباحثون أن معرفة أنواع الخلايا التي تعتبر الأهداف الأكثر عرضة للفيروس يمكن أن تكون مساعدة كبيرة للعمل في المستقبل، بما في ذلك الاستقصاءات المتعلقة بتطوير الأدوية المحتملة المضادة للفيروسات لمكافحة الوباء.

من بين النتائج الجديدة، حقق الفريق أيضًا اكتشافًا محيرًا، وهي أنه تتحول عائلة من البروتينات المناعية تسمى الإنترفيرون، والتي عادة ما تساعد الجسم على مكافحة العدوى، لتحفيز جين ACE2 الذي ينتج بروتين ACE2.

والسبب لا يزال غير معروف، ولكن هذا يعني أن إحدى آليات الدفاع الطبيعية في أجسامنا ضد مسببات الأمراض، في هذه الحالة، يمكن أن ينتهي بها الأمر في الواقع إلى تعزيز كورونا، عن طريق زيادة تنظيم إنتاج المستقبلات التي يستخدمها الفيروس للتشبث بها إلى الخلايا.

وإذا كان الأمر كذلك، يمكن أن يكون مثالًا على التكيف التطوري الخادع، لذا يرى الباحثون أن هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به لمعرفة ما يحدث.