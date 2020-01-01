أغاني مسلسلات رمضان.. "على ناصية شارع أيامي ساكن مع أحزاني"

04:17 ص | الجمعة 24 أبريل 2020
أغاني مسلسلات رمضان

أغاني مسلسلات رمضان

كتب: رحاب عبدالراضي

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انطلق السباق الرمضاني، في العديد من القنوات التي تتسارع إلى عرض مختلف المسلسلات والبرامج التلفزيونية التي يتباعها العديد من الأشخاص في الشهر الكريم.

وشهدت المسلسلات المعروضة في رمضان كثير من الأغاني التي قدمها المطربون في المارثون الرمضاني.

أغاني مسلسلات رمضان

يقدم مصطفى حجاج أغنية مسلسل: "خيانة عهد "، الذي تقوم ببطولته الفنانة يسرا.

وتقول كلماتها: "حاسب يا طيب، الطيبين ما بيكسبوش، لكن اللي بيغير وشوش، كل يوم بوش شكل، ده اللي بيلم القروش، حاسب يا طيب من الزمن والناس، فيه ناس بتخون بالضحكة والإحساس، يبقى قريبك نصيبك، لكن لو طال يصيبك، يخدعك فتقول عليه قال أعز الناس".

ويشهد مسلسل: "البرنس" للفنان محمد رمضان أغنيتن، وبدأت مع أولها: "شارع أيامي" التي غناها مطرب المهرجانات حسن شاكوش، وتقول كلماتها: "على ناصية شارع أيامي، ساكن مع أحزاني في بيت، قدام مني ساكنة آلامي، وأنا والوجع الحيط في الحيط، عذاب تملي واقف ع الباب، وجراحي ياما من الأحباب، بتخبط على قلبي ليلاتي".

ويغني رضا البحراوي أغنية "برنس من يومك"، ويقول فيها: "طول عمرك يا طيب، بتقدم الطيب، وبرنس من يومك، شايل هموم الناس، ومن القريب تنداس، ويعرو في هدومك".

وقدم أحمد سعد دعايا مسلسل البرنس بأغنية "مين يلومنا" : "البرنس" وتقول كلمات الأغنية: "عشنا عمر وهم الدم عمره ما يبقى مياه، والأصول في الدنيا حبل، إحنا اللي ماسكين غيرنا سايب، خدنا من أقرب حبايب جرح عنوانه الأذية، واللي كنت أنا فاكره ضهري، استحلى قهري، لأخري جايب، والحياة مليانة ظلمة وناس كتير مزيفة، ناس ما يتوصفوش بكلمة، والأمان بينَّا اختفى، مين تأمنه وتبقى ضامنة، مهما كان أقرب ماليك، العشم ودفعت تمنه، غدر.. ظلم.. وجم عليك والحقايق واحدة واحدة بكرة هاتشوفها بعينيك".

ويقدم أحمد شيبة أغنية مسلسل "الفتوة" ويقول فيها: "البذرة علشان طيبة، طرحت أصيل مجدع، الحق أصله اتجاهه، عزوة وسند للمظلومين.

برنس من يومك

شارع أيامي

مهرجان مليونير- مسلسل ب 100 وش - غناء المدفعجية Mahragan Millionaire - El Madfaagya 

محمود الليثي

وغنى محمود الليثى فى أحداث مسلسل "وصل أمانة" للنجم على ربيع ومصطفى خاطر،  أغنية ديو مع على ربيع، وتقول كلماتها: "الدماغ هايصة والبنات مايصة والشباب لايصة".

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