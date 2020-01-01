طالبة فى "أولى ثانوى" تدعم العمالة اليومية بأرباح أول كتاب تؤلفه

حيرة شديدة شعرت بها «سارة» حين كان لزاماً عليها فى مدرستها الدولية إعداد مشروع بحثى، وبعد تفكير طويل استقرت على التغذية السليمة، ليكون موضوع بحثها، وتطور المشروع حتى نجحت فى إعداد كتاب عن وصفات الطهى الصحية.

سارة طارق، طالبة فى الصف الأول الثانوى، لاحظت غياب المعلومات عن الأكل الصحى، وانعكاس ذلك على نمط الحياة والصحة العامة، فقررت أن تتعمق فى بحثها، لتخرج بنتائج عملية مفيدة: «عملت أكثر من لقاء مع متخصصين مثل أستاذ تغذية فى كلية تربية رياضية وأصحاب مطاعم، ونفذت أكلات فى البيت وصورتها، لحد ما جمعت نحو 40 وصفة للفطار والغداء والعشاء والحلويات والسلطات والعصائر، وقررت تكون فى كتاب، عشان يستفيد منه الناس»، بحسب «سارة».

ولعشقها لتصوير الأكلات وإجراء بعض التعديلات عليها، وبمساعدة والدتها، نجحت فى تصميم الكتاب، والنتائج كانت مبهرة لمدرسيها وزملائها، وفقاً لروايتها: «محدش صدق إنى صممت الكتاب بالكامل، واعتمدت على برنامج وورد بس».

طبعت «سارة» ٢٠ نسخة من الكتاب، وتنوى عرضه للبيع كنسخة إلكترونية فقط، على أن تخصص 10% من إجمالى البيع حتى آخر رمضان للمتضررين من أزمة «كورونا» مثل عمال اليومية: «النسخة سعرها 50 جنيه، اللى حابب يشترى النسخة الإلكترونية، هناك صفحة إنستجرام للكتاب، يبعت عليها طلب الشراء، وهبعت نسخة pdf من الكتاب للمشترى للاستعمال الشخصى فقط».

يحكى طارق صلاح عن نشأة ابنته «سارة» فى بيت رياضى، وانعكاس ذلك على شخصيتها: «أنا كنت لاعب منتخب مصر فى التايكوندو، وكذلك والدتها تمارس الرياضة، ونعتمد دائماً على الأكل الصحى، وده كان أحد أسباب اختيارها لموضوع المشروع، بخلاف الأبعاد الاجتماعية، التى كانت مطلوبة فى البحث الدراسى، وتحققت فى التغذية السليمة».