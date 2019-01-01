الجيش في مدغشقر يوزع على الشعب مشروبا أشاد به الرئيس للوقاية من كورونا

وزع أفراد الجيش في مدغشقر نقيعا عشبيا على المواطنين، بعد أن قال رئيس البلاد أندريه راجولينا، إنه يمنع الإصابة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" ويعالجه، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأطلق على المشروب "كوفيد العضوي"، وهو مستخرج من عشبة الشيح التي أثبتت فعاليتها في علاج الملاريا، إلى جانب مجموعة من أعشاب أخرى، وفقا لمعهد مدغشقر للأبحاث التطبيقية.

وقال راجولينا في وقت سابق للوزراء والدبلوماسيين والصحفيين بمعهد مدغشقر للأبحاث التطبيقية: "لقد أجريت الاختبارات وتمت معالجة شخصين حتى الآن بواسطة هذا العلاج".

واضاف رئيس مدغشقر: "هذا الشاي العشبي يعطي نتائجه في 7 أيام"، وتابع وهو يرتشف جرعة منه: "سأكون أول من يشرب هذا العلاج اليوم أمامكم، لأثبت لكم أن هذا المنتج يشفي ولا يقتل".

يذكر أن العلماء كانوا قد حذروا من المخاطر المحتملة للمشروبات العشبية غير المختبرة، لكن راجولينا نفى أي تحفظات من هذا القبيل، وقال إنه سيتم تقديمه لأطفال المدارس في بلاده.