"فوربس": إجمالي عدد أصحاب المليارات في الصين بلغ 389

11:52 م | الخميس 23 أبريل 2020
"فوربس": إجمالي عدد أصحاب المليارات في الصين بلغ 389

"فوربس": إجمالي عدد أصحاب المليارات في الصين بلغ 389

كتب: (وكالات)

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كشفت مجلة "فوربس"، أن الصين والولايات المتحدة وروسيا تصدرت بلدان العالم من حيث الزيادة في عدد أصحاب المليارات خلال السنوات العشر الأخيرة، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وذكرت الوكالة، أن الصين تشغل المركز الأول في القائمة، حيث ظهر فيها 325 مليارديرا جديدا ليصل العدد الإجمالي لهم إلى 389.

وأشارت إلى أنه في هونج كونج، زاد عدد أصحاب المليارات من 41 إلى 66، لتحتل هذه المقاطعة الصينية المركز الخامس في الترتيب.

الولايات المتحدة في المرتبة الثانية

وفي المرتبة الثانية، جاءت الولايات المتحدة، حيث ظهر فيها 210 مليارديرات ليصل عددهم الإجمالي 614.

وفي المركز الثالث جاءت ألمانيا بـ55 مليارديرا جديدا، ليصل مجموعهم إلى 107، فيما شغلت الهند المركز الرابع بـ53 مليارديرا جديدا ليصل إجماليهم إلى 102.

وفي روسيا، ظهر 38 مليارديرا جديدا، ليصل إجماليهم في البلاد إلى 99.

وبين أثرياء روسيا الجدد، ركزت المجلة على تاتيانا باكلتشوك مؤسسة ومديرة متجر Wildberries للبيع عبر الإنترنت، ورئيس رابطة "روسيا للأعمال" أليكسي ريبيك.

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