فريق متطوع يجوب الشوارع ويغنى لأطباء مصر: ألف سلام وتحية

06:41 ص | الجمعة 24 أبريل 2020
الفريق يجوب الشوارع ويغنى للجيش الأبيض

الفريق يجوب الشوارع ويغنى للجيش الأبيض

كتب: مها طايع

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«رجالة قوية 100 ألف تحية من قلب كل المصريين.. طب يلّا بينا قادرين بإيدينا نعدى المحنة إن شاء الله»، جزء من أغنية «بيلا تشاو بالمصرى»، على ألحان الأغنية الإيطالية الشهيرة «بيلا تشاو»، يغنيها فريق شبابى من محافظة بورسعيد، يجوب الشوارع لتقديم رسالة شكر لأطباء مصر «ألف سلام وتحية».

الأغنية تأليف أحمد غزال وسامح العربى، وإخراج سامو سمير، وتوزيع أحمد محمود، الشهير بـ«زناتى»، واستغرق إنتاجها 6 أيام، وهى أغنية حماسية تم تصويرها فيديو كليب، والهدف منها تقديم الشكر لمحاربى فيروس كورونا، وخلال تجول الشباب فى الشوارع والتغنى بكلمات الأغنية، نجحوا فى إثارة حماس المواطنين، الذين خرجوا من شرفات منازلهم يصفقون بحرارة ويلوحون بالأعلام، وهم يهتفون «تحيا جيش مصر الأبيض»، وحسب مجدى صلاح، مطرب الأغنية: «الناس كانت مبسوطة جداً وخرجوا من البلكونات بأعلام مصر وقعدوا يغنوا معانا ويرقصوا على الأغنية لأن اللحن معروف لهم من الأغنية الإيطالية الأصلية»، مؤكداً أنهم حرصوا على ارتداء الكمامات الطبية أثناء وجودهم بالشارع.

بعد تسجيل أغنيته الجديدة، قام «مجدى» بطرحها على موقع «يوتيوب»، حتى يتمكن الجمهور من سماعها طوال الوقت، وأيضاً حتى تصل إلى الأطباء والممرضات سريعاً.

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