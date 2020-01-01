البلح الأعلى سعراً فى "الساحل": "كورونا وسوبر فيروس وكوفيد 20"

فيروس «كورونا» حل ضيفاً وبقوة على سوق البلح فى الساحل بروض الفرج، فتعددت أسماؤه على أصناف البلح الأعلى سعراً، وتفنن التجار فى استعراضها، أملاً فى إنعاش حركة البيع والشراء، التى تأثرت بالأزمة الحالية، وقرار حظر التجول.

«سوبر فيروس، كوفيد ٢٠٢٠، كوفيد ٢٠٢١»، أسماء أطلقها التجار على البلح، بخلاف كورونا، وفقاً لمؤمن سعيد، بائع بلح فى سوق الساحل، موضحاً أن قلق التجار من استمرار الأزمة للعام المقبل، دفعهم لإطلاق اسم «كوفيد ٢٠٢١».

«اعتدنا إطلاق الأسماء الغريبة على الأصناف الأعلى سعراً، ففى العام الماضى كان بلح محمد صلاح وساديو مانى الأغلى على الفرشة»، بحسب «مؤمن»، موضحاً أن تجار البحيرة ووجه بحرى بشكل عام أكثر إقبالاً على بلح «كوفيد ٢٠٢٠ و٢٠٢١» الأغلى، حيث يصل سعره إلى ٦٠ جنيهاً بحد أقصى، بينما أغلب الزبائن يتجهون إلى «سوبر فيروس» بـ٣٥ جنيهاً.

منذ ٢٥ عاماً يوجد «مؤمن» فى سوق ساحل روض الفرج، حيث يتخصص فى البلح، ويأسف على ركود البيع هذا العام رغم بدء الموسم: «كنا نعمل على مدار الـ٢٤ ساعة فى الموسم، الآن الوضع اختلف تماماً، والمواطن يهمه فقط شراء السلع الأساسية، وبالتالى انخفضت الأسعار بنسبة ٣٠%، وسعر البلح يبدأ من ٧ جنيهات». ١٠% فقط من التجار فرشوا بضاعتهم فى السوق، ولجأوا إلى الأسماء المبتكرة.