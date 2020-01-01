"الكبير بياكل الصغير".. علماء يكتشفون سبب ضخامة بعض المجرات

توصلت دراسة علمية جديدة أن المجرات تنمو بشكل هائل من خلال ابتلاع جيرانها الأصغر حجما، وذلك بعدما كان العلماء لا يعرفون سببا لأحجامها الكبيرة.

عن طريق مزيج من الملاحظة والنمذجة، أجراه علماء بقيادة الدكتورة أنشو غوبتا من مركز ARC الأسترالي للتميز لجميع الفيزياء الفلكية في الأبعاد الثلاثة (ASTRO 3D)، توصلوا إلى دليل حيويا لسبب تضخم المجرات، بحسب موقع "روسيا اليوم".

ونشر العلماء ورقتهم البحثية في مجلة Astrophysical Journal، إذ مزجوا بيانات من مشروع أسترالي اسمه مسح خط الانبعاث الطيفي متعدد الأغراض (MOSEL) مع برنامج النمذجة الكونية الذي يديره أكبر الحواسيب الفائقة في العالم لإيجاد سبب القوى التي تخلق المجرات الوحشية.

وأشارت غوبنتا إلى أنهم "وجدنا أنه في المجرات الضخمة القديمة، الموجودة على بعد نحو 10 مليارات سنة ضوئية من الأرض، تتحرك الأجسام في الكثير من الاتجاهات المختلفة، ما يدل على أن كثير من النجوم داخلها جائت من الخارج، وبعبارة أخرى، فإن المجرات الكبيرة تأكل المجرات الصغيرة".

ويستطيع العلماء رؤية المجرات البعيدة عن درب التبانة في مرحلة مبكرة من وجودها بسبب أن الضوء يستغرق وقتا للسفر عبر الكون، واستنتج فريق الدكتورة غوبتا أن مراقبة ونمذجة هذه المجرات البعيدة جدا كشفت اختلافا أقل في تحركاتها الداخلية.

وأكد الدكتور كيم فاي ترين، المؤلف الثاني للدراسة على أن التفسير الأكثر ترجيحا لضخامة المجرات أنه في مليارات السنوات المتداخلة تضخمت بشكل غير منتظم من خلال دمج المجرات الصغيرة.

وجائت النتائج على يد فريق بحثي ضمن علماء من جامعات أسترالية أخرى ومؤسسات في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك وبلجيكا وهولندا، وذلك في إطار لمشروع دولي يهدف إلى بناء سلسلة من النماذج الكونية الكبيرة لكيفية تشكل المجرات.

والبرنامج كبير جدا لدرجة أنه يجب تشغيله في وقت واحد على العديد من أقوى أجهزة الكمبيوتر العملاقة في العالم.