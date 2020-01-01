اللهم أعنا على صيامه.. أدعية اليوم الأول من رمضان

07:57 ص | الجمعة 24 أبريل 2020
شهر رمضان

شهر رمضان

كتب: لمياء محمود

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ساعات قليلة ويستقبل المصريون أول أيام شهر رمضان الكريم، الذي يحل علينا باليمن والخير والبركة، إذ يوافق غدا الجمعة أول رمضان.

وأعلنت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها على "فيسبوك" ، أمس، "تعذرت الدار شرعا من الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة، وعدم ثبوت رؤية هلال شهر رمضان لعام 1441 هجريًا بالعين المجردة، وعلى ذلك تعلن دار الإفتاء المصرية أن الخميس 23 أبريل هو المتمم لشهر شعبان، والجمعة هو أول أيام شهر رمضان لعام ألف وأربعمائة وأربعين هجريًا".

وفيما يلي أدعية اليوم الأول من رمضان :

وأوضح الشيخ عبد الحميد الأطرش، الرئيس الأسبق للجنة الفنوى بالأزهر، في حديثه لـ"الوطن"، أن شهر رمضان فيه تغفر الأعمال ويستحب الدعاء وفيه أنزل القرآن، إذ قال الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة "شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ".

أدعية اليوم الأول من رمضان 

- اللهم إنّي قد نويت أنّ أصوم رمضان كاملا لوجهك الكريم إيمانًا واحتسابًا، اللهم فتقبله مني واغفر لي فيه، وبارك لي فيه، وزدني علما وخشوعا. 

- اللهم بارك لنا في رمضان، واجعله شاهدًا لنا لا علينا، ربِ متعنا براحة البال، وصلاح الحال، وقبول الأعمال، واستجابة لكل دعاء.

- اللهم قد حضر أول يوم من شهر رمضان، وقد افترضت علينا صيامه، وأنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، اللهم أعنا على صيامه وتقبله منا، وتسلمه منا، وسلمه لنا في يسرٍ منك وعافية، إنك على كل شيء قدير.

- اللَّهُمَّ اجْعَلْ صِيَامِي فِيهِ صِيَامَ الصَّائِمِينَ، وهَبْ لِي جُرْمِي فِيهِ يَا إِلَهَ الْعَالَمِينَ، واعْفُ عَنِّي يَا عَافِيا عَنِ الْمُجْرِمِينَ.

- اللھم علّق قَلبي بِالقرآن، ۈبالذكر ۈبالصلاة، ۈابعدنِيّ عن درۈب الخيبات، ۈارزقنِي الثبات حتىَ ألقاك.

 

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