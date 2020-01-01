تمنع التسوس واضطرابات المعدة.. فوائد مذهلة لعشبة كف مريم

"كف مريم".. هي عشبة تحتوي على عدد من الفوائد التي تعالج عدد من الأمراض، وتختلف طريقة استخدامها وفقا للحالة ويفضل استشارة الطبيب.

وترصد "الوطن" فيما يلي فوائد عشبة كف مريم وطرق استخدامها بحسب عدد من المواقع "healthline" و"webmd" و"healthfully" و"healthline".

فوائد عشبة كف مريم

- تتخلص من الجراثيم في الجسم.

- تحمي خلايا المخ مما يقي من الزهايمر.

- تساعد في علاج لدغات الحشرات المختلفة.

- تعمل على التئام الجروح وتخفي ندباتها.

- تحمي من اضطرابات الجهاز الهضمي من الحموضة والإمساك وعسر الهضم والغازات والتهاب المعدة والقرحة.

- تحمي الأسنان من التسوس أو النخر.

- تعالح أمراض العظام والمفاصل.

- تطرد السموم من الجسم.

- تعالج نزلات البرد.

- مضادة للالتهابات في جميع أجزاء الجسم.

- لديها عدد من الفوائد للمرأة مثل علاج متلازمة تكيس المبايض، تخفف من آلالام الدورة الشهرية، تعمل على تنظيف الرحم من الكتل الرحمية المخزنة به، تنظم الهرمونات في الجسم فترة الدورة الشهرية وبعد انقطاعها أي في فترة سن اليأس، وتزيد من إدرار الحليب بفترة الرضاعة الطبيعية.

طرق استخدام عشبة كف مريم

- طحن كمية مناسبة من عشبة كف مريم الجافة ثم خلطها مع ملعقة عسل نحل، وبعد ذلك لف هذه العجينة في قطعة من الشاش الأبيض النظيف وربطها بخيط طويل ثم وضعها داخل المهبل وسحبها من أجل تنظيف الرحم من الدم الفاسد والأوساخ أو لعلاج مشاكل الحمل.

- نقع كف مريم مع القرفة في كوب م الماء المغلي نحو 10 دقائق ثم تناولها دافئة.

- فرك كف مريم على الجلد بشكل موضعي للتخلص من الالتهابات أو لدغات الحشرات

. بعض التنبيهات لاستخدام عشبة كف مريم

-ممنوع استخدام كف مريم للمرأة الحامل، وأو في حال تناول حبوب منع الحمل.

-يحذر استخدامها على مرضى الاكتئاب كونها لها تأثير كيميائي على الدماغ.

-الإفراط من كف مريم قد يؤدي إلى زيادة الوزن والإحساس بالغثيان والقيء والحكة والطفح الجلدي.