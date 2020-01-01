دراسة: القهوة تغير حاسة تذوق الطعام.. الحلو بيبقى أحلى والمر أقل مرارة

07:00 م | الخميس 23 أبريل 2020
القهوة

القهوة

كتب: وكالات

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أصبح واضحا سبب ميل محبي القهوة إلى تناول الشوكولاتة الداكنة المرة، حيث توصل علماء دنماركيون إلى أن الشخص الذي يشرب القهوة، تتغير عنده حاسة التذوق فيبدو الطعام الحلو أحلى والمر أقل مرارة.

ووفقا لموقع "روسيا اليوم"، أجرى باحثون من جامعة أرهوس تحليلا للحساسية الحسية الكيميائية للأشخاص الذين يتناولون القهوة، وشارك في هذه الدراسة 156 متطوعا اختبرت عندهم حاستا الشم والتذوق قبل وبعد تناولهم القهوة.

وتبين  للباحثين أن القهوة لا تؤثر في حاسة الشم، بل فقط في حاسة التذوق، حيث أوضح الباحث ألكسندر ويك فيولدستاد: "أصبح الناس بعد تناول القهوة أكثر حساسية للحلويات وأقلا للمذاق المر".

وكرر الباحثون هذه الاختبارات من أجل استثناء تأثير الكافيين من خلال استخدام قهوة خالية من الكافيين، وكانت النتيجة نفسها.

وشرح "ألكسندر"، أنه من المحتمل أن هذا التأثير سببه بعض المواد المرة الموجودة في القهوة: "وبهذا فقط يمكن تفسير تناول محبي القهوة الشوكولاتة المرة معها، لأن مذاقها يصبح أقل مرارة من المعتاد، حيث تحجب المرارة وتزداد الحلاوة".

ونوه الباحثون إلى أن تاثير القهوة في حاسة التذوق كان قصيرا وفقط خلال تناولهم للمشروب، وطبقا لهم يسمح بفهم أفضل لعمل مستقبلات التذوق وقد تكون له تطبيقات عملية، لأن لدى الناس حساسيات حسية كيميائية مختلفة، مؤكدين أن مهمة مصنعي المواد الغذائية هي إيجاد نكهات يدركها الجميع.

وذكر "ألكسندر"، أنه "من المعروف إن حواسنا تؤثر في بعضها البعض، ولكن من المدهش أن تتأثر حواسنا بالحلاوة والمرارة بسهولة. قد يكون إجراء دراسة إضافية في هذا المجال مهمًا في تنظيم استخدام السكر والمحليات كمضافات غذائية".

ويرى مؤلفوا الدراسة، على وجه الخصوص، أن هذه البيانات يمكن أن تساعد على تقليل السكر والسعرات الحرارية في الطعام بوعي، وتكون مفيدة لأولئك الذين يعانون من زيادة الوزن والسكري.

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