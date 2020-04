يعاني الكثير من الأشخاص من صعوبة في الاستيقاظ باكرا، حيث يزداد الأمر في صعوبته عندما لا يجد الشخص من يعد له فنجان القهوة في الصباح، لكن تم التغلب على هذه المشكلة من خلال المنبه العبقري.

صمم المنبه العبقري لإعداد أول كوب قهوة لصاحبه في الصباح الباكر، حتى يساعده على بدء يومه بنشاط، حيث تمكن مهندس بريطاني من تصميم هذا الجهاز، الذي يحوي جميع المحتويات اللازمة لصناعة كوب من القهوة دون الحاجة لتدخل صاحبه، حسبما نقلت "سبوتنيك" عن صحيفة "ذا صن" البريطانية.

Would you buy an alarm clock that makes you coffee? pic.twitter.com/Fy2umpfDqh